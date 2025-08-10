Wer zersticht auf einem Parkplatz in Ichenhausen Reifen?

In Ichenhausen haben Unbekannte die Reifen eines Autos zerstochen. Eine 57-jährige Fahrzeugführerin hatte ihren Pkw auf einem öffentlichen Parkplatz im Bereich der Annastraße in Ichenhausen geparkt. Als sie zurückkam, stellte sie fest, dass die Autoreifen des Pkws zerstochen worden waren. Der Tatzeitraum kann auf Freitag, 8. August, bis Samstag, 9. August, eingegrenzt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg (08221/9190) zu melden. (AZ)

