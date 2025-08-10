Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Wer zersticht auf einem Parkplatz in Ichenhausen Reifen?

Ichenhausen

Wer zersticht auf einem Parkplatz in Ichenhausen Reifen?

Unbekannte haben bei einem Auto, das in der Nähe der Annastraße in Ichenhausen abgestellt war, die Reifen zerstochen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    In Ichenhausen sind die Reifen eines Autos zerstochen worden.
    In Ichenhausen sind die Reifen eines Autos zerstochen worden. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

    In Ichenhausen haben Unbekannte die Reifen eines Autos zerstochen. Eine 57-jährige Fahrzeugführerin hatte ihren Pkw auf einem öffentlichen Parkplatz im Bereich der Annastraße in Ichenhausen geparkt. Als sie zurückkam, stellte sie fest, dass die Autoreifen des Pkws zerstochen worden waren. Der Tatzeitraum kann auf Freitag, 8. August, bis Samstag, 9. August, eingegrenzt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg (08221/9190) zu melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden