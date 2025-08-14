Wettbewerb auf dem Günzburger Volksfests: Ein Luftballon fliegt 159 Kilometer

Beim Kinder- und Familientag des Volksfestes 2024 wurde wie in den vergangenen Jahren ein Luftballonwettbewerb durchgeführt. Knapp 400 aufgeblasene Luftballons stiegen dabei in die Luft, nun wurden 18 Gewinner von der Stadt Günzburg prämiert. Jedes Ballonpäckchen trug eine Antwortkarte, die in den vergangenen zwölf Monaten von den Findern zurückgeschickt wurde.

Das Erfolgsrezept von Johannes Kleiber für einen weiten Ballonflug: „Einfach loslassen“

Der weiteste Luftballonflug gelang dem elfjährigen Johannes Kleiber aus Günzburg. Sein Ballon flog bis ins 159 Kilometer entfernte Amberg. Auf die Frage von Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig nach seinem Erfolgsrezept antwortete Kleiber mit einem breiten Lächeln: „Einfach loslassen.“ Auf Platz zwei landete ein Ballon in Thalmässing (98 Kilometer), Platz drei ging an einen Luftballon, der es bis nach Bieswang (76 Kilometer) schaffte.

Jauernig freute sich über die Teilnahme der vielen Kinder an dem Wettbewerb und zeichnete im Rahmen des Kinder- und Familientags nun die 18 besten Flugkünstler aus. „Der Luftballonwettbewerb hat sich über Jahre fest im Volksfest etabliert. Die Beteiligung von fast 400 Kindern zeigt die große Beliebtheit und die Attraktivität des Programms und des gesamten Volksfestes für Familien.“ (AZ)