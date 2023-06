Wettenhausen

12:00 Uhr

Anspruchsvolle Musik auf hohem Niveau in Wettenhausen

Plus Im Kaisersaal wurde im Rahmen des Musikalischen Frühlings die Winterreise von Franz Schubert von Brigitte und Anna-Maria Thoma interpretiert.

Wer sich bei diesem Kaiserwetter am vergangenen Sonntag in den Kaisersaal im Kloster Wettenhausen aufmachte, der wurde mit einem wahrhaft fürstlichen Konzert belohnt, das die Zuhörer auf eine höchst gefühlsbetonte Reise entführte. Die Winterreise von Franz Schubert ist einer der bekanntesten Liederzyklen der Romantik, für die Schubert Gedichte von Wilhelm Müller vertonte, in denen der Schmerz und das Leid einer zerbrochenen Liebe in 24 Liedern ihren Ausdruck finden. Glanzvoll interpretierten Brigitte und Anna-Maria Thoma das Wechselbad der Gefühle des Wanderers und zogen die begeisterten Zuhörer von Beginn an in ihren Bann.

Weit über die Grenzen des Schwäbischen Barockwinkels hinaus sind die beiden Sopranistinnen Garanten für anspruchsvolle Musik auf hohem Niveau. Die Idee zur Aufführung der Winterreise im Rahmen des Musikalischen Frühlings hatte Brigitte Thoma bereits im vergangenen Jahr und setzte diese nun zusammen mit ihrer Tochter und dem Pianisten Matthias Hammerschmitt zur Freude des Publikums um. Zart und lieblich begann das Konzert mit „Gute Nacht“, einem der wohl bekanntesten Lieder des Zyklus, ein stets aktuelles Thema mit einer zu Herzen gehenden eindringlichen Melodie: „Fremd bin ich eingezogen – fremd zieh ich wieder aus“ – „Die Liebe liebt das Wandern, Gott hat sie so gemacht“. Die ganze Hoffnung des in Liebe entbrannten Jünglings, die so schnell zerbrochen ist, wurde von Anna-Maria Thoma feinfühlig ausbalanciert mit ihrem glasklaren Sopran in diesem Lied widergespiegelt. Tief gefühlsbetont ging es dann weiter, als Brigitte Thoma mit den nächsten beiden Liedern „Die Wetterfahne“ und „Gefrorne Thränen“ die Hoffnungslosigkeit der Situation zum Ausdruck bringt „Der Wind spielt drinnen mit den Herzen, wie auf dem Dach, nur nicht so laut

Was fragen sie nach meinen Schmerzen?“.

