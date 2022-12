Arktische Klänge und ungarische Rhythmen in Wettenhausen

Nach langer pandemiebedingter Pause veranstaltete der Musikverein Wettenhausen wieder ein Jahreskonzert in der Mehrzweckhalle in Wettenhausen.

Die Dirigenten Fabian Barth und Florian Mayer hatten mit den 41 Wettenhausener Musikern ein abwechslungsreiches Konzertprogramm unter dem Motto "Blasmusik auf Reisen" zusammengestellt. So war von den Klängen der Arktis bis hin zu ungarischen Rhythmen und klassischen Konzertmärschen für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Jugendkapelle Flo & seine Flöhe eröffnete unter der Leitung von Florian Mayer das Konzert mit dem unterhaltsamen Marsch "Young Concert Collection Nr.5 Little Parade". Auch mit dem zweiten Stück "Woodpeckers Parade" stellten die Nachwuchsmusiker ihr Können unter Beweis. Die Stammkapelle stimmte die Zuhörer mit dem Stück "The Olympic Spirit" auf den Hauptteil des Konzertabends ein, der charmant und unterhaltungsvoll von Peter Miller moderiert wurde. Mit dem Stück "Adventure" von Markus Götz nahmen die Musikerinnen und Musiker das Publikum mit auf eine abenteuerliche Schiffsfahrt.

Musikverein Wettenhausen ehrt seine langjährigen Mitglieder

Vor den Ehrungen, die von Markus Keller als Vertreter des Allgäu Schwäbischen Musikbundes des Bezirks 12 durchgeführt wurden, gab die Stammkapelle das Konzertstück "Nora" von Thomas Asanger zum Besten. Da es in den vergangenen drei Jahren keinen passenden Rahmen für die Durchführung der Ehrungen gab, wurden an dem diesjährigen Konzertabend die Jubilare von 2021 sowie 2022 gewürdigt.

Auch Michaela Müller, die bereits 2020 für ihr 40-jährige Treue zur Blasmusik in einem Video geehrt worden war, wurde nochmals vor versammelter Mannschaft geehrt. Für 15 Jahre aktives Musizieren wurden Rebecca Kempter, Florian Mayer, Annalena Dirr, Markus Müller, Miriam Schwarz und Nicole Webersik geehrt. Magdalena Holland wurde für 20 Jahre, Anja Remmele für 30 Jahre und Werner Müller und Günter Schwarz für 40 Jahre aktives Musizieren geehrt. Eine besondere Ehrung erhielt der Posaunist, Notenwart und Chronist des Vereins, Erich Kircher. Er wurde für 40 Jahre für besondere Verdienste geehrt.

Mit dem Stück "Seeteufel Graf Luckner" zogen die Musikerinnen und Musiker das Publikum in ihren Bann. Mit dem darauffolgenden Stück "Mountain Wind" entführte die Musikkapelle die Zuhörerinnen und Zuhörer in eine atemberaubende Bergwelt mit aussichtsreichen Gipfeln. Von den Bergen führte die musikalische Reise weiter nach Ungarn. Mit dem Stück "Kleine Ungarische Rhapsodie" wurde das Publikum durch die in Moll gehaltenen Klänge in die ungarische Puszta versetzt.

Jahreskonzert in Wettenhausen macht auf Klimaerwärmung aufmerksam

Den krönenden Abschluss des Konzerts bildete das Stück "Schmelzende Riesen" von Armin Kofler, mit dem das Publikum in die majestätische Welt der Gletscher entführt wurde. Der Gedanke hinter diesem Werk ist die Klimaerwärmung, die sich auch in Mitteleuropa nicht zuletzt durch den Rückzug der alpinen Gletscher bemerkbar macht.

Auch die Rufe des Publikums nach einer Zugabe wurden erhört, und das Konzert endete letztlich mit den Stücken "Santiano" und "Ein Leben lang". Am Ende des Konzertabends verabschiedete sich Dirigent Fabian Barth, der nach drei Jahren zum Jahreswechsel wegen beruflicher Veränderungen den Taktstock niederlegen wird. Der Musikverein Wettenhausen bleibt voller Hoffnung, die Dirigentenstelle neu besetzen zu können. (AZ)