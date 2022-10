Susanne Rieger und Friedberger Kammerorchester geben Benefizkonzert

Plus Musik hören und Gutes tun: Möglich machte das ein Benefizkonzert in Wettenhausen mit Sopranistin Susanne Rieger und dem Friedberger Kammerorchester.

Gemeinsam mit dem Friedberger Kammerorchester und Instrumentalsolisten entführte die Krumbacher Sopranistin Susanne Rieger die Gäste im gut besetzten Kaisersaal des Klosters Wettenhausen in die Welt der Musik, zum Träumen, Genießen, Sich-mitreißen-Lassen. Initiiert worden war das Benefiz-Konzert unter dem Titel "Klassik Moments" von Riegers Cousine, der stellvertretenden Landrätin Monika Wiesmüller-Schwab, die in ihrer Begrüßung auf die Notwendigkeit von Spenden für das landschaftsprägende Klostergebäude hinwies.