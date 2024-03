Wettenhausen

vor 17 Min.

Bischof kommt trotz Verletzung zur Einweihung des Kalvarienbergs

Plus Gläubige feierten mit dem Bischof und den Vertretern der Geistlichkeit die Einweihung des renovierten Kalvarienbergs in Wettenhausen. Wie der Gnadenort in neuem Glanz erstrahlt.

Von Claudia Jahn

Bischof Bertram Meier bezeichnete es als eine Ehrensache, zur Einweihung des renovierten Kalvarienbergs zu kommen. Ziemlich genau vor zwei Jahren hatte sich der Bischof selbst ein Bild gemacht vom Ausmaß der Zerstörungen. Schon damals setze er für viele Gläubige mit seinem Kommen und dem gemeinsamen Gehen und Beten des Kreuzwegs ein Zeichen, dass die durch den Vandalismus verletzten religiösen Gefühle ernst genommen werden. Trotz einer Verletzung am Fuß war es ihm deshalb wichtig, zur Einweihung in Wettenhausen da zu sein, um gemeinsam mit den Gläubigen zu beten und den Kreuzweg als eine Stätte der Erinnerung an die Leiden Christi zu segnen.

Es war nicht nur für die Ministranten ein festlicher Höhepunkt zusammen mit dem Bischof die Einweihung des Kreuzweges zu erleben. Angeführt von den Gerichtsmännern mit ihren schwarzen Umhängen, den Vertretern einer uralten Wettenhausener Tradition, versammelten sich rund 200 Gläubige an der Lourdes Grotte zum gemeinsamen Gebet.

