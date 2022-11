Der Wettenhauser Adventsmarkt „ist einfach schön"

Plus Was beim Wettenhauser Adventsmarkt alles auf dem Klosterhofareal geboten war. Und wie die Reaktionen der Gäste und der Schwestern nach zwei Absagen ausfallen.

Der Adventsmarkt im Kloster Wettenhausen hat am Wochenende die Menschen rundum begeistert. Der Innenhof des Klosters hatte sich in eine adventliche Budenstadt verwandelt, angrenzende Wirtschaftsgebäude und der Zehentstadel beherbergten zauberhafte Stände, die allein schon ihrer liebevollen Dekoration wegen zum Verweilen einluden; vom zumeist handgefertigten Angebot, das sich deutlich von Massenware abhob, ganz zu schweigen.