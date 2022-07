Klosterband Wettenhausen begeistert mit ihrem ersten Lobpreiskonzert

Plus Vor einem Jahr gründete sich die Klosterband Wettenhausen. Worum es den sieben Klosterschwestern geht und mit welchem Sketch der Auftritt begann.

Ein Lobpreiskonzert im Kaisersaal im Kloster Wettenhausen an einem Sonntagnachmittag mit locker 30 Grad Außentemperatur, was auf einen ähnlich warmen Veranstaltungsort schließen lässt – kommt da überhaupt jemand? Ja, da kommen sogar überraschend viele, denn keine geringere als die Klosterband selbst hat dazu eingeladen. Vor einem Jahr gegründet und seither immer mal wieder zu hören, haben die sieben Klosterschwestern schon treue Fans, die sich von hohen Temperaturen nicht abschrecken lassen.