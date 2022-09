Wettenhausen

vor 31 Min.

Ein Abend für Heinz Erhardt und Olaf Ude in Wettenhausen

Plus Kloster-Manager Ude interpretiert im Kaisersaal mit Erhardt einen genialen Komiker, der einst Generationen vor Radio und TV versammelt hat. Aber es schmerzt auch etwas.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

"Auf Wiedersehen, Kloster Wettenhausen!", rief Olaf Ude zu vorgerückter Stunde im Kaisersaal dem Publikum zu. Damit ging eine Hommage an den Komiker Heinz Erhardt zu Ende, seit inzwischen über 40 Jahren tot und doch weiter lebend in seinen Gedichten, Stücken, Liedtexten, Kompositionen. Diese vier Worte "Auf Wiedersehen, Kloster Wettenhausen" passten so gar nicht zu jenem Olaf Ude, der am Freitagabend so prononciert sprach, das Tempo und die Lautstärke des Gesagten immer wieder veränderte, damit die Schlüsselstellen der Erhardt-Texte nicht untergingen, sondern – im Gegenteil – hervorgehoben wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen