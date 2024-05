Ein tierisches Vergnügen mit dem Chor "camerata vocale"

Plus Der Günzburger Chor begeistert das Publikum mit Kompositionen von Ludwig van Beethoven bis Erik Esenvalz bei seinem Muttertagskonzert im Kloster Wettenhausen.

Das Thema für das diesjährige Muttertagskonzert des Chores "camerata vocale" im Wettenhausener Kaisersaal entstand quasi organisch aus dem des letzten Jahres. Damals war Volksmusik aus verschiedenen Ländern zu hören. Dabei spielten auch Tiere und Pflanzen eine Rolle, diesen wollte sie sich der Chor heuer auf humoristische Art und Weise annähern. Jürgen Rettenmaier, der Leiter des Günzburger Chors, ist sehr glücklich, eine stabile Gemeinschaft um sich zu haben. Die meisten Sängerinnen und Sänger seien ihm in seiner 40-jährigen Tätigkeit schon über Jahrzehnte verbunden und würden gar nicht mehr woanders singen wollen. Fragt man ihn nach der gemeinsamen Probenarbeit, kommt er noch mehr ins Schwärmen: "Sie sind gesegnet mit Durchhaltevermögen, Schnelligkeit und Intelligenz", erzählt der Chorleiter.

Die Kompositionen des Programms reichen von Ludwig van Beethoven bis Eriks Esenvalz. Die große Qualität des Chores zeigt sich auch darin, dass fast jedes Mitglied einmal solistisch tätig wird, sei es mit Sprache und Gesang oder instrumental. Ein Stück hatte der Chorleiter speziell für dieses Programm neu arrangiert, ein anderes sogar komplett selbst komponiert. Als Rettenmaier versah das Lied "Der Kuckuck und der Esel" mit swingenden Melodien und reizvollen Wechselspielen zwischen Männer- und Frauenstimmen. Auch ein theatralischer Effekt zündet: Männer und Frauen durchmischen und bedrohen sich gegenseitig.