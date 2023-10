Eine facettenreiche Filmmusik-Revue gab es im Kaisersaal zu hören

Plus Drei Musiker präsentieren im Wettenhauser Kaisersaal Melodien aus Kinoklassikern und aktuellen Streifen. Die Moderation gefällt nicht allen.

Es war eine musikalische Premiere in Kloster Wettenhausen: Beim Konzert „Pictures“ standen zum ersten Mal Susanne Rieger (Gesang, Klarinette), Robert Sittny (Klavier) und Peter Kovac (Geige) zusammen auf der Bühne. Sittny ist schon seit über 20 Jahren Riegers Klavierbegleiter, Kovac der Geigenlehrer von Riegers Tochter, wie die Sängerin im Anschluss an das Konzert erzählte.

Der Abend im Kaisersaal des Klosters Wettenhausen war der Filmmusik gewidmet. Im Duo präsentierten Sittny und Kovac eine Melodie aus dem Monumentalfilm Laurence von Arabien. Das Klavier-Intro mutet wie die musikalische Vorgabe für einen Kasatschok an – ein Tanz der Kosaken im Zwei-Viertel-Takt, wobei der Film geografisch ganz woanders spielt.