Festlicher Adventszauber vor der Kulisse des Wettenhauser Klosters

Die Zeit der Advents- und Weihnachtsmärkte hat begonnen. Als einer der Ersten im Landkreis Günzburg fand am Samstag und am Sonntag im romantischen und stilvollen Ambiente des Klosters Wettenhausen der Adventsmarkt statt. Schon am frühen Samstagnachmittag strömten zahlreiche Besucherinnen und Besucher in den Hof des Dominikanerinnenklosters. Am Abend füllte sich dieser unter dem Glanz tausender Lichter noch mehr.

Icon Galerie 41 Bilder Der Adventsmarkt in Wettenhausen ist einer der ersten Weihnachtsmärkte in der Region und lockt mit seinem Charme jedes Jahr aufs Neue zahlreiche Besucherinnen und Besucher an.

Nicht nur die Stände der Kammeltaler Vereine, regionaler Händler und Unternehmen oder die klostereigene Gaststätte „Goldener Pflug“ luden zum Verweilen ein, auch die Gebäude im Hof des Klosters hatten ihre Tore geöffnet. Neben den unterschiedlichsten kulinarischen Angeboten konnten sich die Gäste vom vorweihnachtlichen Charme aus Kunsthandwerk, Gedrechseltem und vielen weiteren selbstgemachten Artikeln verzaubern lassen.

Auch beim Ursberger Adventszauber und beim Dorfplatzzauber in Breitenthal herrschte am Wochenende bereits vorweihnachtliche Stimmung. Weiter geht es am kommenden Wochenende mit den nächsten Advents- und Weihnachtsmärkten im Landkreis Günzburg.