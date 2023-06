"Forsche Fahrweise" fällt der Polizei in Wettenhausen auf

Warum die Beamten die Weiterfahrt eines 22-Jährigen in Wettenhausen unterbunden haben.

Die Polizei hat ein Auto in der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz nach Mitternacht, in Wettenhausen angehalten. Der 22-jährige Fahrer war wegen seiner "forschen Fahrweise" aufgefallen, wie es im Polizeibericht heißt. Und weiter: "Ein Grund dafür dürfte seine Alkoholisierung gewesen sein." Die Weiterfahrt haben die Beamten unterbunden. Zudem müsse der junge Mann mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. (AZ)