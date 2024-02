Frau prallt mit Auto in Hausmauer: 50.000 Euro Schaden

Der Verkehrsunfall ist für die Autofahrerin glimpflich ausgegangen, allerdings entstand ein hoher Sachschaden beim Zusammenprall in Wettenhausen.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag gegen 18.35 Uhr innerorts auf der Dossenberger Straße in Wettenhausen ereignet. Eine 53-jährige Frau fuhr laut Polizei Burgau mit ihrem Pkw von Ichenhausen kommend in Fahrtrichtung Jettingen-Scheppach. In einer langgezogenen Linkskurve fuhr sie aus ungeklärten Gründen geradeaus weiter und prallte mit ihrer Fahrzeugfront in die Hausmauer eines Einfamilienhauses. Zudem wurde ein dort geparkter Pkw und ein Anhänger beschädigt. Die Fahrzeuglenkerin blieb unverletzt, wurde aber zur Abklärung ins Kreiskrankenhaus Günzburg gebracht, so die Beamten. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 50.000 Euro. (AZ)