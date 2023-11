Wettenhausen

12:00 Uhr

Gründung der Jugendkapelle Neuburg war ein Meilenstein in der Region

Das 50-jährige Gründungsjubiläum der Jugendkapelle Neuburg an der Kammel wurde mit einem Gemeinschaftskonzert in Wettenhausen gefeiert. Am Ende trugen die Jugendkapelle und der Musikverein Behlingen-Ried unter der Leitung von David Holl gemeinsam einen Marsch vor.

Für viele Musikvereine im Landkreis Günzburg bedeutete die Gründung der Jugendkapelle Neuburg an der Kammel vor 50 Jahren einen Schritt in die Zukunft. Denn dort wird heute zusammen der musikalische Nachwuchs für acht Blaskapellen ausgebildet. Das Gründungsjubiläum wurde jetzt mit einem Gemeinschaftskonzert in der Mehrzweckhalle Wettenhausen gefeiert. Dabei stand die Jugendkapelle auf der Bühne zusammen mit den „Großen“ des Musikvereins Behlingen-Ried, einer der beteiligten Musikkapellen. Außerdem erzählten die Dirigenten und Musiker viele Geschichten aus den vergangenen 50 Jahren.

So berichtete ein Musiker, er habe nicht nur ein Instrument gelernt, sondern auch ganz viele Menschen aus der Umgebung kennengelernt. Daraus seien Freundschaften und in einigen Fällen sogar Ehen entstanden. Eine der Anekdoten: Einmal war die Jugendkapelle unterwegs zu einem Wertungsspiel im Allgäu, als eines der Autos einen ungeplanten Zwischenstopp an einer Raststätte einlegen musste. Die Öllampe blinkte. Ausgerechnet in diesem Auto befand sich aber auch das Schlagzeug. Zum Glück konnte der Schaden noch rechtzeitig behoben werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

