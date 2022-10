Wettenhausen

Im neuen Gewerbegebiet könnte auch ein Supermarkt einziehen

Plus Welche Auflagen für das 7300 Quadratmeter große Grundstück in Wettenhausen gelten. Die Ausgleichsfläche soll im kommunalen Waldgebiet nahe Kleinbeuren liegen.

Schon seit Jahren will eine Discounter-Kette in der Gemeinde Kammeltal einen Supermarkt ansiedeln. Bisher standen dafür keine geeigneten Grundstücke zur Verfügung. Mit dem Bebauungsplan für das neue Gewerbegebiet in Wettenhausen könnten sich nun die Voraussetzungen ändern. Auf einer Fläche von circa 7300 Quadratmetern an der Dossenberger Straße will ein bisher in einem Nachbarort ansässiges Bauunternehmen seinen Betrieb neu ansiedeln.

