Wettenhausen

vor 17 Min.

In Wettenhausen erklingt Mozarts Zauberflöte in Kurzfassung

Die Orchesterwerkstatt Burgau unter Leitung von Markus Putzke spielte die Mozart-Oper "Die Zauberflöte" als experimentelle Oper in 40 Minuten im Kaisersaal von Wettenhausen.

Plus Beim Musikalischen Frühling in Wettenhausen wird ein Experiment gewagt. Eine Oper, die sonst Stunden dauert, wird auf 40 Minuten reduziert. Kann das gut gehen?

Von Helmut Kircher

Haben wir da richtig gehört? Mozarts Zauberflöte, die herausragende Oper und das Mozart-Schwergewicht - in 40 Minuten? Also mit Verlaub, das reicht doch gerade mal für die Ouvertüre. Und wo bleibt der Rest- drei Stunden, zwei Akte und eine schrille Mitternachtsgöttin? Schon kurios, was da Markus Putzke, Christiane Hein und ihre Orchesterwerkstatt Burgau zum Musikalischen Frühling im altehrwürdigen Kaisersaal des Wettenhauser Klosters zur Befriedigung musikalischer Neugier freigegeben haben.

