Jugendliche fühlen in Wettenhausen dem Politiknachwuchs auf den Zahn

Plus Die zehnten Klassen des St.-Thomas-Gymnasiums stellten den Jungen Parteien Fragen, die sie bewegen. Was bunte Luftballons mit den Themen zu tun hatten.

Würdest Du Dich für eine Protestaktion auf die Straße kleben? Soll Deutschland Kampfjets an die Ukraine liefern? Und wie sinnvoll findest Du den Neubau der ICE-Strecke Ulm-Augsburg? Diese und weitere Fragen stellten die Schülerinnen und Schüler bei der Veranstaltung "Junge Köpfe treffen Junge Politik" der Günzburger Wirtschaftsjunioren (WJ) in Wettenhausen. Die WJ luden die zehnten Klassen des St.-Thomas-Gymnasiums dazu ein, Fragen an Christopher Hiller (Grüne Jugend), Tatjana Schwarz (Jusos), Stefanie Wagner (Junge Union) und Adrian Kapic (Junge Liberale) zu stellen. Damit brachten die WJ nicht nur die Jugendlichen näher zur Politik, sondern, und das war das Besondere, die Politik auch zu ihnen.

Getreu dem Motto "heute sind mal die Schüler dran" moderierten Julian Kehrle und Ramona Nahirni-Vogg als Vertreter der Wirtschaftsjunioren durch die Themen. Die versierten Fragen bereiteten dabei fast ausschließlich die Jugendlichen vor, die die Diskussion live im Thomassaal des Gymnasiums verfolgten. Nahirni-Vogg richtete vor der Diskussion motivierende Worte an das junge Publikum: "Verleiht Euch selbst eine Stimme. Man ist nie zu alt, und nie zu jung und beschäftigt, um die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen."

Besonderes Interesse für sozial- und umweltpolitische Themen

Der fast spielerische Aufbau der Diskussion fesselte die Jugendlichen. Insgesamt 13 Fragen galt es vom Politiknachwuchs zu beantworten. Mit dem einminütigen Timer im Nacken hangelten sich die Teilnehmenden durch die Fragen rund um die Energiewende, den geplanten Bahnausbau, die Cannabis-Legalisierung und Abtreibungsgesetze. In der anschließenden Schnellfragerunde mussten sie noch konkreter werden: Für deren Beantwortung hatten sie lediglich 20 Sekunden Zeit. Einige aus Sicht der Schülerschaft wichtige Fragen mussten aufgrund der Abfahrtzeiten der Schulbusse jedoch ausgelassen werden.

Dennoch kam es zu brisanten Gesprächen, besonders dann, wenn die Parteimitglieder einen der beiden Luftballon-Joker zur Decke steigen ließen: War dieser rot, war eine Rückfrage an den Vorredner oder die Vorrednerin gestattet. War er blau, durfte ein Gegenargument angeführt werden.

Bei der Podiumsdiskussion hatte der Politiknachwuchs die Zeit stets im Nacken. Foto: Nadine Ballweg

Alexander Kübel, Vorstandsvorsitzender der Wirtschaftsjunioren, zeigte sich von der Bandbreite der Themen überrascht. Daran merke man, "dass die Schüler sich sehr wohl auch über den Sozialkundeunterricht hinaus mit der Politik und kritischen Fragen auseinandersetzen". Während der Diskussion polarisierten primär die Fragen zur Rede von Annalena Baerbock über feministische Außenpolitik und die Aussagen der Vertretenden zu den Chancen des Fachkräftemangels für Jugendliche. Einige kontroverse Ansichten ließen die Luftballons zur Decke des Thomassaals fliegen. WJ-Vorsitzender Kübel lobte die vier Teilnehmenden für ihre authentischen und verständlichen Antworten. Sie zeigten klares Profil, weil sie ihre persönliche Meinung von den Standpunkten der eigenen Partei abgrenzen konnten.

Neue Anregungen durch den Austausch der Jungen Parteien

Neben den Jungen Parteien waren auch Vertretende der Politik aus dem Landkreis anwesend, um die Personen hinter einer sonst eher abstrakten Politik zu zeigen. Achim Fißl (FDP), Marina Jakob (Freie Wähler), Jenny Schack (CSU) und Silvera Schmider (Grüne) beobachteten den Austausch der jungen Vertretenden aus der ersten Reihe. Im Anschluss zeigten sich die Landtagskandidaten von der Veranstaltung begeistert. "Die Politik muss viel früher, viel greifbarer sein", fasste Jakob das Ziel solcher Annäherungen zusammen. Schmider zog als Fazit, dass die Politik die Belange der Jugend ernst nehmen muss, weil sie dort "schon immer unterrepräsentiert" war.

Leises Tuscheln, kurze Applaus-Einlagen und gespannte Blicke zur Bühne belegten das große Interesse der Schülerinnen und Schüler an den Themen und den Positionen der Teilnehmenden. Für den 15-jährigen Raphael aus der 10c des St.-Thomas-Gymnasiums hatte die Veranstaltung "einen großen Lerneffekt". Im Vergleich zum Sozialkundeunterricht sei die Diskussion eine gute Abwechslung gewesen. Dass Themen, die für die Schülerinnen und Schüler relevant sind, behandelt wurden und "man verschiedene Ansichten hören konnte", führte für ihn zu neuen Anregungen. Bei zukünftigen Diskussionen in der erstmals erprobten Ausgestaltung würde er gerne erneut teilnehmen. Seine Begründung dafür? "Es ist wichtig, Politik erlebbar zu machen."