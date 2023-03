Wettenhausen

vor 16 Min.

Jugendtag in Wettenhausen: Glaube muss ein Gesicht bekommen

Aus dem ganzen Landkreis waren Jugendliche ins Kloster Wettenhausen gekommen, um mehr über ihre Identität zu erfahren, sich für Workshops einzutragen und viel Zeit gemeinsam zu verbringen. Organisiert wurde der Jugendtag von einem großen Team und der Katholischen Jugendstelle in Weißenhorn.

Plus Am Jugendtag im Kloster Wettenhausen haben sich auch die Dominikanerinnen beteiligt. Kennlernspiele und Workshops sollten helfen, sich selbst besser einzuordnen.

Von Sandra Kraus Artikel anhören Shape

Wer bin ich? Wer ist der oder die andere? Und was hat Gott damit zu tun? Diese und viele andere Fragen rund um "Identity – ein Geheimnis schlummert in Dir" stellte der Jugendtag, den die Katholische Jugendstelle Weißenhorn im Kloster Wettenhausen organisiert hatte, in den Fokus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen