Wettenhausen

17:00 Uhr

Kloster Wettenhausen: Schwester Henrica stirbt im Alter von 90 Jahren

Schwester Henrica ist im Kloster Wettenhausen am Dienstag im Alter von 90 Jahren gestorben. Beerdigt wird sie an diesem Freitag.

Plus Die Dominikanerin war als Klavierlehrerin und Organistin bekannt. Sie trat vor 69 Jahren in das Kloster Wettenhausen ein. Am Freitag wird das Requiem gehalten.

1954 – das war das Jahr, in dem Fußball-Deutschland zum ersten Mal Weltmeister wurde. 1954 war auch das Jahr, in dem sich das Leben von Henrica Wilmsen für immer verändert hat. Sie trat in das Kloster Wettenhausen ein, das zu ihrer Heimat und zu ihrer Bestimmung werden sollte. Am Dienstag ist die hochbetagte Schwester im Alter von 90 Jahren gestorben.

