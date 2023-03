Wettenhausen

06:00 Uhr

Klostergaststätte in Wettenhausen nimmt Formen an

Plus Das Wirtshaus in Wettenhausen kommt in die Räume, in denen einst Gymnasiasten Chemie beigebracht wurde. Gesucht wird noch ein Name.

Das Ziel ist der Juni: Dann soll in Wettenhausen erstmals die Klostergaststätte öffnen, rechtzeitig zur Radsaison. Maximal könnten, wenn die Wirtsleute es so wollten, 240 Gäste Platz finden – bis zu 160 Besucherinnen und Besucher im Außenbereich und etwa die Hälfte davon innen, auf zwei Gasträume verteilt. Ein Antrag auf Nutzungsänderung liege noch beim Landratsamt, sagt Hubert Hafner junior, Geschäftsführer der gemeinnützigen Klosterentwicklungs GmbH. Noch sei zeitlich alles machbar, schätzt Hafner ein. "Schließlich müssen wir ja nichts Neues bauen."

Das ist der kleinere der beiden künftigen Gasträume im Inneren des Lokals. Im linken Bereich findet der Tresen samt Zapfanlage Platz. Foto: Till Hofmann

Hergenommen werden die Räumlichkeiten im Westtrakt des Klosters, die ziemlich nah an den Kindergarten heranreichen. Noch vor einigen Jahrzehnten haben in jenen Räumen Gymnasiasten Chemie gepaukt. Nebenan war gleich die Chemiesammlung untergebracht. Bald werden an diesem Platz im Erdgeschoss schwäbische Spezialitäten gereicht, und es wird süffiges Bier konsumiert. Der vordere der beiden Gasträume ist kleiner – auch weil dort der Tresen installiert wird – Zapfstelle inklusive. Die Rohrenden für die Zapfanlage ragen bereits aus dem Boden.

