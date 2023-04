Klostergaststätte Wettenhausen heißt künftig "Zum Goldenen Pflug"

Die Dominikanerinnen entscheiden sich bei der Klostergaststätte für den Namensvorschlag einer unserer Leserinnen. Warum die Idee auf so viel Gegenliebe gestoßen ist.

Jetzt ist der Name gefunden für das Lokal innerhalb der Wettenhauser Klostermauern: Es wird "Klostergaststätte zum Goldenen Pflug" heißen. Darauf haben sich die Dominikanerinnen geeinigt. Die Priorin des Klosters, Schwester Theresia Mende, legte einen Zettel auf den Schreibtisch von Hubert Hafner, dem Geschäftsführer der gemeinnützigen Kloster Wettenhausen Entwicklungsgesellschaft. Darauf wurde die Entscheidung verkündet.

Auf diesem Zettel hat die Priorin des Klosters Wettenhausen mitgeteilt, wie die Klosterwirtschaft heißen soll. Foto: Hubert Hafner

Eine Leserin unserer Zeitung war über ihren Mann auf die Namensfindungsaktion der Günzburger Zeitung und den Mittelschwäbischen Nachrichten für die neue Klosterwirtschaft aufmerksam gemacht worden: Monika Gruler nimmt mit ihrem "Goldenen Pflug" Bezug auf die Gründungslegende: Danach wird die Gründung des Klosters – damals der Augustinerchorherren – auf das Jahr 982 angesetzt. Einen ersten dokumentarischen Beweis gibt es für das Jahr 1130: Bischof Hermann von Augsburg (1096-1133) bestätigt, dass Gertrud von Roggenstein mit ihren Söhnen Werner und Konrad den Ort Wettenhausen der Domkirche zu Augsburg gestiftet haben. Die Legende will, dass es so viel Grund für das Kloster sein soll, wie die Mutter an einem Tag mit einem Pflug umfahren kann. Für diese spezielle Aufgabe hat sie einen goldenen Pflug im Einsatz.

Voraussichtlich im Juni eröffnet die Klostergaststätte in Wettenhausen

Ganze Wettenhauser Schülergenerationen, darunter auch Monika Gruler, haben das Gründungsgedicht von Hyazinth Wäckerle auswendig gelernt. Es ist übrigens als Audio-Datei im Klostermuseum zu hören, in bestem Schwäbisch von Schwester Amanda Baur vorgetragen. Und auch der Bezug zur Gegenwart ist da: Viele spirituelle Veranstaltungen der aktuellen Priorin stehen unter dem Titel "Nehmt Neuland unter den Pflug". So ist ein Bogen geschlagen, der mehr als 1000 Jahre überbrückt. Und die Namenspatronin aus Wettenhausen wird mit ihrem Mann Ehrengast bei der offiziellen Eröffnung, voraussichtlich im Juni.