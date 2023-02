Kommandanten der Feuerwehr Wettenhausen bleiben an der Spitze

Auf der Generalversammlung loben Bürgermeister und Kreisbrandrat besonders die Jugendfeuerwehr. Sie steche im Landkreis heraus.

Auf der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Wettenhausen standen sowohl die Wahlen der Kommandanten als auch der Vorstandsposten im Vordergrund. Die beiden Kommandanten Philipp Margraf und Michael Miller wurden einstimmig wieder an die Wehr-Spitze gewählt.

Auch der als Erster Vorsitzender des Feuerwehrvereins tätige Erich Schneider wurde einstimmig wieder ins Amt gewählt. Benjamin Meyer löst seinen Vorgänger Andreas Eberle als Zweiten Vorsitzenden ab. Sophie Weikmann fungiert ab sofort als Kassiererin des Feuerwehrvereins und folgt auf Sebastian Hornung in diesem Amt. Als Vereinsdiener wurde Harald Poppe ins Amt berufen, sein Vorgänger war Daniel Eberle. Nach 18 Jahren Dienst in der Jugendfeuerwehr macht Florian Miller Platz für seinen bisherigen Stellvertreter Peter Miller, der zum ersten Jugendwart berufen wurde.

Sowohl Kammeltals Bürgermeister Thorsten Wick als auch Kreisbrandrat Stefan Müller lobten die aktive Jugendarbeit, die in Wettenhausen geleistet werde. Schon immer steche die Jugendfeuerwehr Wettenhausen aufgrund von Leistungen, Engagement und Personalstärke, aus den Jugendfeuerwehren des Landkreises heraus, so Müller. Die Wettenhauser Jugendfeuerwehr weist derzeit eine Gruppe von 25 Jugendlichen vor. Von der Jugendfeuerwehr wurden Niklas Riesenegger und Pauline Tangel in die aktive Wehr durch Kommandant Margraf übernommen.

Kreisbrandrat Stefan Müller verurteilt die Respektlosigkeit vor der Feuerwehr

Kreisbrandrat Müller blickte in seiner kurzen Ansprache auch zurück auf die Silvesternacht. Dutzende Rettungskräfte seien vor allem in der Hauptstadt Berlin von hauptsächlich Feiernden angegriffen, mit Gegenständen beworfen und von ihrer Arbeit, die oft im Ehrenamt ausgeübt werde, behindert und abgehalten. Eine solche Respektlosigkeit vor Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei habe es in diesem Maß noch nie gegeben, dem müsse unbedingt entgegengewirkt werden, so Müller.

Auf der Dienst- und Mitgliederversammlung wurden drei Mitglieder der Feuerwehr für ihre Mitgliedschaft und ihr Engagement geehrt. Für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst erhielt Rudolf Miller, der auch als Gerätewart und Maschinist fungiert, das Ehrenabzeichen von Kreisbrandrat Müller. Harald Poppe wurde ebenfalls für sein 25-jähriges Dienstjubiläum geehrt. Für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst bekam Thomas Lauter das Ehrenabzeichen. Für alle Geehrten gab es vom Verein noch zusätzlich einen Gutschein für den Besuch im Feuerwehrerholungsheim Bayerisch Gmain. - (AZ)