Wettenhausen

vor 49 Min.

Konzertflügel aus Privatbesitz findet neue Heimat im Kaisersaal in Wettenhausen

Plus Drei Meter lang und zehn Zentner schwer ist der neue Flügel, der nun im Kloster Wettenhausen steht und feierlich eingeweiht wurde. Im Kaisersaal wird er noch oft erklingen.

Von Claudia Jahn Artikel anhören Shape

„Dieser Flügel ist wie geschaffen für den Kaisersaal“ – das war der Kommentar von Schwester Theresia, der begeisterten Priorin des Klosters Wettenhausen, als das edle Instrument am Sonntag bei einer eindrucksvollen Matinee mit hervorragenden Pianisten seiner neuen Bestimmung zugeführt wurde. Der große Konzertflügel der Marke Bösendorfer stammt aus dem Besitz des Karlsruher Professors Günter Reinhold, der ihn Birgit Nerdinger vermachte. Die aus dem Landkreis Günzburg stammende Konzertpianistin und Musikpädagogin hatte jahrelang mit ihm zusammengearbeitet und so war es für ihn ein großes Anliegen, für dieses außergewöhnliche Instrument eine adäquate neue Verwendung zu finden.

Es sollte kein Ausstellungsobjekt werden, sondern einem breiten Benutzerkreis zugänglich gemacht werden. Der Kaisersaal im Kloster ist hierfür wie geschaffen, da er einen Raum bietet, der auch die größeren Dimensionen dieses Flügels aushält. Wettenhausen ist ein kulturell lebendiger Ort, an dem auf dem Flügel sowohl bei Konzerten von Pianisten als auch von Nachwuchskünstlern aus den Musikklassen des Gymnasiums gespielt werden kann. Mithilfe eines großzügigen Sponsors war es möglich, den Transport dieses knapp drei Meter langen und zehn Zentner schweren Flügels zu bewerkstelligen, der mit einem Kran aus dem Klavierstudio seines Besitzers in Karlsruhe heruntergehoben und ebenfalls mit einem Kran in den zweiten Stock des Klosters hinauf gehievt werden musste.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen