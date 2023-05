Wettenhausen

Musikalischer Frühling: Mit Barock-Musik durch Europa reisen

Plus In der Reihe „Musikalischer Frühling" präsentiert sich erstmals eine kammermusikalische Formation der Orchesterwerkstatt Burgau im Kaisersaal in Wettenhausen.

Von Martin Gah

"Es war ein großartiges Konzert in einem exklusiven Ambiente“, so beschreibt ein Zuhörer die jüngste Veranstaltung des musikalischen Frühlings im schwäbischen Barockwinkel. Diese trug den Titel "Barocke Klangräume“ und fand im Kaisersaal des Klosters Wettenhausen statt. Auf der Bühne standen fünf Mitglieder der Orchesterwerkstatt Burgau, die sich 2021 zur Eröffnung des Wettenhauser Klostermuseums gegründet hatte. Die drei Damen und zwei Herren haben Musik an verschiedenen Orten in Deutschland studiert, teilweise auch im Ausland. Die meisten von ihnen sind auch musikpädagogisch tätig. Sie brachten kammermusikalische Werke aus der gesamten Zeitspanne der barocken Epoche und aus unterschiedlichen Ländern in Europa zu Gehör.

Aus England stammte Henry Purcell (1659-1695). Seine Suite "The Fairy Queen“ entstand als Bühnenmusik zu Shakespeares Komödie "Ein Sommernachtstraum“. Hier wurden gelungene Kontraste gesetzt zwischen den elegant tanzenden Adeligen und einer verrückten Horde Affen. Der zur Barockzeit berühmteste Komponist war Georg Philipp Telemann (1681-1767). Dessen Triosonate in C-Moll wurde mit nur einer Violine gespielt. Auf ein elegisches Andante folgte eine schmissig marschierende Allemande mit Dialogen zwischen Bratsche und Violine. Ein ebenso gelungener Kontrast herrschte zwischen der Aria, ähnlich einem langsamen Walzer, und dem Presto mit einem stampfenden Rhythmus und einer jubelnden Melodie.

