Neue Schwäbische Sinfonie begeistert beim Konzert in Wettenhausen

Plus Einen besonderen musikalischen Leckerbissen bot das Orchester im Kaisersaal in Wettenhausen. Gerhard Fackler überzeugte als ausdrucksstarker Dirigent.

Einen Sonntagnachmittag in Dur bescherte die Neue Schwäbische Sinfonie ihren Konzertgästen im Kaisersaal, der nicht alle Besucher fassen konnte, die das bekannte Orchester erleben wollten. Manch einer, der ohne Vorbestellung sein Glück versucht hatte, musste vor der Türe wieder umkehren.

Wer vorgesorgt, bestellt oder rechtzeitig gekommen war, genoss ein intensives Konzerterlebnis mit Haydn, Leopold und Wolfgang Amadeus Mozart. Gerhard Fackler und seine Sinfoniker eröffneten mit Haydns Londoner Symphonie Nr. 104 in D-Dur und setzen so einen temperament- und kraftvollen Auftakt, mit dem die Musiker ihre Virtuosität unter Beweis stellen konnten.