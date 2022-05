Neue Schwäbische Sinfonie spielt in Wettenhausen selten Gehörtes

Plus Das Violinkonzert von Jean Sibelius verlangt der Solistin Dace Salmina-Fritzen alles ab. Mit welchem Werk das Orchester Ludwig van Beethoven seine Reverenz erweist.

Die Neue Schwäbische Sinfonie war zu Gast in Wettenhausens Kaisersaal und begeisterte ihr Publikum mit zwei ungewöhnlichen Werken, die von den Interpretinnen und Interpreten, aber auch von den Besucherinnen und Besuchern einiges abverlangen. Mit dem einzigen Violinkonzert, das Jean Sibelius komponierte, konnte das Orchester dank seiner einzigartigen Solistin Dace Salmina-Fritzen ein Werk präsentieren, das außerhalb des professionellen Kulturbetriebs relativ selten zu hören ist. Viel zu hoch sind die Ansprüche an den Instrumentalisten.