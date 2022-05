Segen für Menschen und Maschinen am Muttertag in Wettenhausen

Die Corona-Pandemie hatte zweimal die Motorradsegnung in Wettenhausen verhindert. Nun kamen weit über 250 Motorrädern und deren Besitzerinnen und Besitzer.

Zweimal hatte die Corona-Pandemie die Motorradsegnung in Wettenhausen verhindert. Umso voller zeigte sich der Klosterhof des Klosters Wettenhausen am Sonntag mit weit über 250 Motorrädern und deren Besitzerinnen und Besitzer. Zudem feiern die Zweirad-Freunde Wettenhausen, das sind die Veranstalter der Motorradsegnung, in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen.

Gottesdienst im Klosterhof des Klosters Wettenhausen

Nach einer Ausfahrt über Hammerstetten, Schönenberg, Waldheim und durch das Kammeltal zurück, fand ein Gottesdienst im Freien statt – zelebriert von Pfarrer Max Ziegler und musikalisch begleitet vom Musikverein Wettenhausen. Freude am Fahren und auch in schwierigen Verkehrssituationen den Überblick zu behalten, wünschte der Pfarrer den Fahrerinnen und Fahrern, Beifahrerinnen und Beifahrern sowie allen, die in den Klosterhof gekommen waren. Dann ging der Geistliche durch die Reihen und segnete Menschen und Motorräder.