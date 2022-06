Mitten drin beim Line-Dance: Ein Selbstversuch im Klosterhof Wettenhausen

Unser Mitarbeiter Moritz Anhofer versucht sich als Tänzer in der Showtanzgruppe des VfL Günzburg und will wissen, worauf es beim Line-Dance ankommt.

Der wilde Westen und Klöster haben an und für sich nicht wirklich viel gemeinsam. Im Klosterhof von Wettenhausen ist das nicht ganz so. Dort fand am Sonntag im Biergarten des Klosterhofes ein Line-Dance-Event statt und ich, der bis dahin nur geringe Berührungspunkte mit Line-Dance hatte, war mittendrin und durfte mittanzen – oder besser gesagt, ich habe es versucht. Damit ich beim performen nicht ganz ins kalte Wasser geschmissen wurde, erteilte mir Übungsleiterin Renate Haupeltshofer vom VfL Günzburg vorab eine Art "Crashkurs" in Form einer kleinen Trainingseinheit. Tanztraining sollte ich zwar noch bekommen, allerdings im Klosterhof und nur wenige Stunden bevor dort mit Musik der Arizona Crossroads und mit reichlich US- Countryflair Line Dance-Gruppen aus der ganzen Umgebung das Tanzbein schwingen.

Line-Dance zum Mitmachen: Zuschauer probierten die Schritte aus

Doch erst einmal von vorn. Unter dem Namen Guntia Dancing Boots gibt es vom VfL Günzburg seit etwa fünf Jahren eine Line-Dance Gruppe. Unter der Leitung von Renate Haupeltshofer wird dort mehrmals die Woche geprobt und bei verschiedenen Gelegenheiten auch öffentlich aufgetreten, beispielsweise beim Guntia-Fest. Was am Sonntag in Wettenhausen stattfand, war aber kein Auftritt im klassischen Sinne, sondern jeder, der Lust hatte und sich imstande fühlte, konnte einfach vor die Bühne gehen und mitmachen. So wie ich selbst eben auch. Vorher kannte ich Line-Dance nur aus Film und Fernsehen. Einzige Ausnahme der „Electric Slide“ oder auch „Freestyle“ genannt, den kannte ich noch vom Tanzkurs.

Moritz Anhofer (zweiter von links) war mit dabei und fasste schnell Fuß bei den verschiedenen Tänzen. Foto: Ernst Mayer

Ich stehe also Sonntagmittag im Klosterhof von Wettenhausen und tanze zum ersten Mal wirklich Line-Dance und ich muss sagen: Es macht echt Spaß, aber es ist auch total anstrengend. Nicht nur für den Körper, sondern auch für den Geist. Ich muss mich unheimlich konzentrieren, obwohl die Abfolgen innerhalb der einzelnen Tänze sich immer wiederholen. Sobald ich auch nur einen Moment den Blick von meinen Füßen wende, bin ich sofort aus dem Takt. Zum Glück ist Renate Haupeltshofer geduldig mit mir und nach einiger Zeit habe ich den Dreh raus. Dennoch passieren mir während der Choreografie immer wieder Fehler. „Wir sind es nicht mehr gewohnt uns so lange derselben Sache zu widmen und schweifen dann während des Tanzes ab, deshalb muss man immer bei der Sache bleiben“, erklärt Haupeltshofer die Flüchtigkeitsfehler.

Nachdem mir bei der Generalprobe drei von 60 Tänzen beigebracht wurden, warte ich darauf, dass die Veranstaltung endlich losgeht. In der Zwischenzeit erklärt mir Haupeltshofer woher Line-Dance überhaupt herkommt und wie sie ihre Leidenschaft dafür entdeckte: Im 19. Jahrhundert brachten europäische Siedler ihre Volkstänze in die Neue Welt und zusammen mit den Einheimischen entwickelten sich daraus einfache Schrittfolgen, die zu Western- und Country Musik getanzt wurden. "Ich selbst kam bei einem Event in Bissingen zum ersten Mal mit Line-Dance in Berührung und war sofort Feuer und Flamme,“ erinnert sich Haupeltshofer.

Nach wenigen Schritten hat man schnell den Dreh raus

Endlich stand der Auftritt bevor. Nach einem Gruppenfoto beginnen die ersten Tänze. Mein Tanz und ich sind erst später an der Reihe. Als ich den anderen beim Tanzen zusehe, beruhigt es mich, dass auch ihnen Fehler in der Schrittfolge unterlaufen. Trotzdem bin ich vor dem Ersten meiner drei einstudierten Tänze, dem „Boot Scootin Boogie“ ziemlich nervös. Doch mit Unterstützung der Günzburger Tanzgruppe, an der ich mich orientiere, schaffe ich es im Takt zu bleiben und mache die richtigen Schritte. Nach meinem ersten Tanz ist auch das erste der sechs Sets zu Ende und die Showtanzgruppe, des VfL Günzburg sorgt für ein unterhaltsames Pausenprogramm. Nach einer Verschnaufpause sind die anderen beiden Tänze, der „Electric Slide“ und der „Canadian Stomp“ an der Reihe.

Da ich den „Electric Slide“ vorher schon kannte, habe ich hier die wenigsten Probleme Schritt zu halten. Anders sieht es beim „Canadian Stomp“ aus, bei dem mir die Vierteldrehung in der Mitte der Schrittfolge Schwierigkeiten bereitet, doch je länger ich tanze, umso leichter fallen mir die "Moves". Ich kann also stolz von mir behaupten, dass ich mich trotz der geringen Vorbereitungszeit und der Nervosität nicht gänzlich blamiert habe. Es kommt noch besser: Ich hatte sogar eine Menge Spaß dabei. Den Eindruck hatte man auch bei vielen Biergartenbesuchern, die sich ebenfalls auf die Tanzfläche gewagt hatten und keinerlei Erfahrungen mit Line-Dance teilten. Einige hatte das Fieber derart gepackt, dass sie bei Haupeltshofer nach den Trainingszeiten fragten, um vielleicht selbst regelmäßig zum Line-Dance zu kommen.

Line-Dance ist viel Bewegung bei guter Musik

Mein persönliches Fazit zu dieser für mich doch eher ungewohnten Freizeitaktivität fällt durchwegs positiv aus. Normalerweise finde ich mich zur sportlichen Betätigung auf dem Sportplatz wieder, jetzt weiß ich, das geht auch anders. Wer Lust auf Bewegung in Kombination mit guter amerikanischer Musik und netten Leuten hat, sollte sich überlegen, einmal Line-Dance auszuprobieren. Und allen Männern, die wie ich ansonsten lieber Fußball spielen, sei zugerufen: "Schnappt euch eure Frauen und schwingt das Tanzbein". Fehlt der Tanzpartner, soll auch das kein Problem sein, denn bei der Showtanzgruppe des VfL Günzburg wird man sicher fündig. Für mich als Laien galt bei meinen ersten Line-Dance Schritten der Grundsatz: „Dance like nobody is watching“, dann macht es am allermeisten Spaß.