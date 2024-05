Unbekannter entwendet Autokennzeichen in Wettenhausen

Im Kammeltaler Ortsteil Wettenhausen hat ein unbekannter Täter am Wochenende insgesamt vier Kennzeichen von geparkten Autos entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendete ein bisher unbekannter Täter vier hintere Kennzeichen von Fahrzeugen, die in der Forststraße und in der Von-Rehlingen-Straße in Wettenhausen abgestellt waren. Drei der amtlichen Kennzeichen konnten in unmittelbarer Nähe wieder aufgefunden werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro pro Fahrzeug. Die Polizeiinspektion Burgau bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 08222/96900. (AZ)