"Von allem ebbes": So war der Konzertabend in Wettenhausen

37 Musizierende des Musikvereins Wettenhausen haben ein abwechslungsreiches Konzert auf die Beine gestellt. Das waren die Höhepunkte.

Der Musikverein Wettenhausen hat am ersten Adventswochenende zu einem Konzertabend in die Mehrzweckhalle eingeladen. Die Dirigenten Florian Mayer und Oliver Doneck hatten mit ihren insgesamt 37 Musikern ein abwechslungsreiches Konzertprogramm nach dem Motto „Von allem ebbes“ zusammengestellt. So glich der Konzertabend einer Reise von Österreich nach Finnland, von der Polka zum Marsch und von Filmmusik bis hin zu Musikstücken der Oberstufe. Erstmalig fand das Jahreskonzert des Musikvereins mit Bewirtung statt.

Unter der Leitung von Florian Mayer eröffnete die Stammkapelle des Vereins das Konzert mit dem Marsch „Musik ist Trumpf“. Nach einer kurzen Begrüßung durch den Vorstand des Vereins, Martin Mayer, stellte die Kapelle mit dem Stück „How to train your dragon“ ihr Können unter Beweis. Charmant und unterhaltungsvoll wurde der Konzertabend von Peter Miller moderiert. Vor den Ehrungen, die von Dieter Blösch als Vertreter des Allgäu Schwäbischen Musikbundes des Bezirks 12 durchgeführt wurden, gab die Kapelle das Stück „Generations Fanfare“ von Otto M. Schwarz zum Besten.

Mehrere Musiker für aktive Mitgliedschaft in Wettenhausen geehrt

Im Rahmen des diesjährigen Jahreskonzerts wurden Stefan Müller, Sarah Göggelmann, Nepomuk Kempter und Benedikt Dirr für 15 Jahre aktives Musizieren geehrt. Sophie Schrapp, Martin Eberhard und Peter Knipper wurden für 20 Jahre, Susanne Eberhard für 25 Jahre und Christoph Dirr für 40 Jahre aktives Musizieren geehrt. Die Vorsitzenden des Vereins, Miriam Schwarz, Martin Eberhard und Martin Mayer, sprachen allen Jubilaren ihre herzlichen Glückwünsche aus und dankten den aktiven Musikerinnen und Musikern für ihre Treue zum Verein.

Vor der Pause ließ der Musikverein die „Archivisten Polka“ von Markus Nimmervoll unter dem Dirigat von Florian Mayer erklingen.

Oliver Doneck, der erst seit September als erster Dirigent tätig ist, gestaltete das weitere Konzertprogramm und leitete mit dem Oberstufenstück „Finlandia“ von Jean Sibelius in die zweite Hälfte über. So wurde das Publikum in die Geschichte und die Weiten Finnlands entführt. Von Finnland führte die musikalische Reise weiter nach Österreich. Mit dem Stück „Im weißen Rössl“ von Stefan Schwalgin nahmen die Musikerinnen und Musiker das Publikum mit auf die Reise an den schönen Wolfgangsee. Das stimmungsvolle und bekannte Stück aus der gleichnamigen Komödie ließ das Publikum lautstark applaudieren. Auch das Stück „In Vita Optimum“ von Lukas Bruckmeyer begeisterte die Konzertbesucher.

Lesen Sie dazu auch

Intensive Proben liegen hinter dem Verein

Den Abschluss des Konzerts bildete das Stück „Genieß dein Leben jeden Tag“ von Julian Hölz und Helmut Kassner. Auch die Rufe des Publikums nach einer Zugabe wurden erhört und der Abend endete mit den Stücken „Schräglage “ und „Marschkonfetti“.

Zum Schluss dankte der erste Dirigent, Oliver Doneck, den aktiven Musikerinnen und Musikern für die tolle Zusammenarbeit und das Gemeinsame Musizieren. Es liegen intensive Proben hinter den aktiven Musikerinnen und Musikern um ein solches Konzert in der Zeit von September bis Anfang Dezember auf die Beine zu stellen. (AZ)