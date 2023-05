Werke von Mozart und Haydn erklingen im Wettenhauser Kaisersaal

Die Neue Schwäbische Sinfonie gastiert am 11. Juni im Kloster Wettenhausen. Warum sich der Dirigent auf dieses Konzert besonders freut.

Die Freunde klassischer Musik können sich auf einen Höhepunkt im frühsommerlichen Kulturleben freuen: Am Sonntag, 11. Juni, um 17 Uhr gastiert die Neue Schwäbische Sinfonie im Kaisersaal des Klosters Wettenhausen mit Werken von Mozart und Haydn. Von Wolfgang Amadeus Mozart ist die berühmte "Jupiter"-Sinfonie zu hören, von seinem Vater Leopold das Posaunenkonzert mit Harald Bschorr, Soloposaunist der Staatsphilharmonie Nürnberg, der das Konzert auf einem Nachbau einer Altposaune aus dem 18. Jahrhundert spielen wird. Außerdem auf dem Programm: Joseph Haydns allerletzte, die 104. Sinfonie, die 1795 erstmals erklang und einst die Presse begeisterte: Kenner behaupten, sie überträfe mit ihrer unerschöpflichen Fülle und Herrlichkeit alle anderen Werke Haydns.

Die Neue Schwäbische Sinfonie wurde 1986 als Sinfonieorchester gegründet und stellt eine feste Größe in der Musikkultur Schwabens dar. Das Orchester gibt geübten und versierten Musikern aus dem gesamten schwäbischen Raum die Möglichkeit, große Werke der sinfonischen Orchesterliteratur unter Anleitung von einigen professionellen Stimmführern und unter der Stabführung eines erstklassigen Dirigenten aufzuführen: Der gebürtige Ichenhauser Gerhard Fackler studierte am Mozarteum in Salzburg, das er 1969 mit dem Abschlussdiplom verließ, um als Dirigent des Städtischen Orchesters in Verona für drei Jahre nach Italien zu gehen. Weitere Stationen seiner Dirigentenlaufbahn waren Leeuwarden/Niederlande sowie Gent und Antwerpen. (Belgien).

Facklers Schallplattenaufzeichnung mit Luciano Pavarotti

Zudem war er seit 1972 ständiger Gastdirigent der Münchner Symphoniker. Rundfunkaufnahmen (unter anderem mit dem Orchestre de la Suisse Romande) und Schallplattenaufzeichnungen (so das Donizetti-Requiem mit Luciano Pavarotti) sowie die in Belgien live ausgestrahlte Fernsehübertragung von "Lucia di Lammermoor" machten Fackler auch einem breiten Publikum im In- und Ausland bekannt.

Er freut sich besonders, wieder einmal in unmittelbarer Nähe seines Geburtsortes mit dem Orchester auftreten zu können. Und seine ambitionierten Musikerinnen und Musiker genießen es, bei diesem Konzert mit einem so renommierten Solisten wie Harald Bschorr spielen zu dürfen. Der Soloposaunist ist ein begehrter Gast unter anderem bei dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, der Staatsoper München, dem Gewandhausorchester Leipzig, den Bamberger Symphonikern oder bei Gastspielen und Konzertreisen in Peking, Hongkong, auf Sardinien, in Japan, Brasilien, Südkorea, Kanada und den USA.

Kartenvorverkauf Hermann Bainger: 08266/716 oder bei der Mindelheimer Zeitung 08261/99130. Abendkasse: eine Stunde vor Konzertbeginn.