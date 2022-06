Wettenhausen

vor 17 Min.

Wettenhauser Kloster für die Jugend? Das plant die neue Priorin

Plus Die neue Priorin Sr. Dr. Theresia Mende will das Ordensleben in Wettenhausen für junge Menschen attraktiv machen. Dafür wird das Kloster für viel Geld renoviert.

Von Bernhard Weizenegger

Voller Fürsorge hält die Priorin die Hand ihrer Mitschwester und führt sie zwischen Rosen und Lavendelpflanzen durch den kleinen Vorgarten an der Klosterpforte in Wettenhausen. Dann strahlen beide mit herzlichem Lächeln in die Kamera. Die neue Priorin Sr. Dr. Theresia Mende OP und ihre Subpriorin Sr. Amanda Baur OP haben die Führungsrollen im Dominikanerinnenkloster im Kammeltal getauscht. Nach zwölf Jahren gab die 81-jährige Sr. Amanda die Führungsrolle an die jüngere Mitschwester weiter. Und die hat klare Visionen, wie sich das Kloster für die Menschen öffnen soll. Zuvor sind dringend notwendige Renovierungen in Höhe von mehreren Millionen Euro notwendig.

