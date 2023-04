Wettenhausen: Eine Klosterwirtschaft und viele Namensvorschläge

Auf unseren Aufruf, der geplanten Gaststätte im Wettenhauser Kloster einen Namen zu geben, haben sich viele gemeldet. Das ist dabei herausgekommen.

Am Plan hat sich nichts geändert: Im Juni soll im Kloster Wettenhausen eine Klosterwirtschaft eröffnet werden. Dafür ist eine eigene Tochtergesellschaft gegründet worden. Wie bei der gemeinnützigen Kloster Wettenhausen Entwicklungs GmbH ist Hubert Hafner junior auch Geschäftsführer jener Gastronomiegesellschaft. Verpachtet wird die Wirtschaft damit nicht. Sie bleibt in den Händen des Klosters. Für Hafner eine gute Voraussetzung dafür, dass die Gaststätte im Einklang mit den Interessen der Dominikanerinnen geführt werden kann. Das angestellte Kernpersonalteam soll aus einem Koch, einer Tresenkraft mit weiteren Aufgaben und jemandem im Service bestehen. Bei Bedarf könnte noch weiteres Personal hinzugezogen werden.

Derzeit ist vorgesehen, die Klostergaststätte mit zwei Gasträumen von Donnerstagmittag bis Sonntagabend zu betreiben. "Ob es dann ein Tag mehr oder weniger ist, wird sich noch klären", sagt Hafner. Mit Behörden wie dem Landratsamt und dem Landesamt für Denkmalpflege sieht der Geschäftsführer keine unüberbrückbaren Differenzen. Es seien nur noch einige kleine Steine, die aus dem Weg geräumt werden müssten. Mit dem Baufortschritt ist Hubert Hafner ebenfalls zufrieden. Die Schanktheke soll noch in dieser Woche kommen. Die Toiletten sind bereits einsatzbereit. Auch der Zugang zur Wirtschaft steht – ob über eine Treppe oder über eine Rampe.

Die Entscheidung soll in zwei bis drei Wochen fallen

Was noch fehlt, ist ein Name für die Klosterwirtschaft. Wir hatten unsere Leser und Leserinnen, User und Userinnen aufgerufen, einen Namensvorschlag einzusenden. Zahlreiche Ideen sind eingetroffen. Über 20 Namensnennungen gingen zudem direkt ans Kloster Wettenhausen. Innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen soll die Entscheidung fallen. Die Dominikanerinnen selbst behalten es sich vor, den aus ihrer Sicht geeignetsten Namen herauszusuchen. Ob das Priorin und Subprorin unter sich ausmachen, der vierköpfige Schwesternrat oder alle zehn Schwestern, ist noch offen. Fest steht aber: Sollte ein Vorschlag aus der Leserschaft ausgewählt werden, spendiert das Kloster dem Namenspatron beziehungsweise der Namenspatronin eine ausgiebige Brotzeit.

Das sind die Namensvorschläge unserer Leserinnen und Leser für die Klosterwirtschaft 1 / 1 Zurück Vorwärts Eine Auswahl der Namen, die vorgeschlagen worden sind. Ist für Sie auch etwas dabei? Adelheidklause, Augustiner-Stuben, Beim Dominikus, Brotzeitstüble Dominikus, Caelicus (lat.: himmlisch), Carpe Diem (lat.: Nutze den Tag), Das Klosters, Deverti (lat.: Einkehr), Doktor Ports, Dominikanerboiz, Dominikus Klosterschenke, Dominikus-Klause, Domus dominikus (lat.: Haus des Dominikus), Don Camillo, Gasthaus zu den Dominikanerinnen, Gasthaus zum Gewölbe, Gaststätte „Klostergenuß“, Gaumenschmaus, Gesegnete Einkehr, Herrgottswinkel, Im Alten Physiksaal, Innere Einkehr, Kaisersaal-Stuben, Kammelbräu, Kammeltaler Kloster-Café, Kammeltaler Klosterschänke, Kammeltaler Klosterstüberl, Kammeltalschenke, Klosterbar, Klosterboiz, Klostereinkehr, Klostergarten, Klostergasthaus „Roggenstein“, Klostergaststätte für Leib und Seele, Klostergaststätte Monasterium, Klostergaststätte Wettenhausen (mit Prälatenstube und Dossenbergerstube), Klostergaststätte Augusta, Klostergaststätte Dominikus, Klosterhof Dominikus, Klosterkeller, Klosterklause an der Kammel, Klosterpforte, Klosterschmankerln, Klosterstubn Wettenhausen, Klosterstüble, Klosterwirtschaft Alberta, Klosterwirtschaft zur Himmelfahrt, Lokal Kaiserschänke, Monasterium (Loci) Wettenhausen, Nonnenfürzle, Ruheeinkehrstätte, Sankt Dominikus Stub'n, Sisters, St. Thomas Stuben, St.-Thomas-Gewölbe, Taberna Dominica, Thomasstüberl, Wetten dass, Wettenhausener Klosterwirt, Wie im Himmel, Zu den Dominikanerinnen, „W“ Wirtshaus und Biergarten im Kloster Wettenhausen – wunderbar schwäbisch, Zu den Schwestern, Zum Domi, Zum Gewölbe, Zum Glockwirt, Zum Refectorium, Zum Roggenstein, Zum Thomas, Zur Dominikanerin, Zur Friedensoase, Zur friedlichen Einkehr, Zur frohen Einkehr, Zur gemütlichen Einkehr, Zur Internatseinkehr, Zur Klause, Zur klösterlichen Einkehr, Zur stillen Einkehr. (AZ)

Häufig haben die Ideengeber noch begründet, warum die Wirtschaft so und nicht anders heißen sollte. Und erkennbar ist in mehreren Mails auch die persönliche Verbundenheit zum Kloster Wettenhausen – zum Beispiel, weil in der Gemeinde die Schule besucht worden ist. Fritz Haug aus Günzburg schlägt "Klostergaststätte Augusta" vor. Er verwies auf die Geschichte des Klosters Wettenhausen, das jahrhundertelang ein Chorstift der Augustiner-Chorherren war. Außerdem: Es "klingt flüssig, und die weibliche Form Augusta würde auf die Dominikanerinnen Bezug nehmen."

Monika Gruler hat auch schon für Gerichte einen Namen

Das "Klostergasthaus zum Goldenen Pflug" weise auf die historische Bedeutung der Familie von Roggenstein für die Gründung des Klosters und von Wettenhausen hin, schreibt Monika Gruler aus der Gemeinde Kammeltal. Die Geschichte um den goldenen Pflug könne auf Bildern, Tafeln, Speisekarten anschaulich beschrieben werden, denkt die Vorschlagende schon weiter – bis hin zu Namen von Gerichten wie "Roggenstein-Pfännle", "Pflugtöpfle" oder "Klosterbraten".