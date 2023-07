Wettenhausen

vor 18 Min.

Wettenhauser Gymnasium inszeniert ein aufwändiges Musical

Plus Das St. Thomas Gymnasium widmet sich bei seiner diesjährigen Musicalproduktion dem Leben des Zirkusgründers Barnum. Sogar eine Drehbühne kommt zum Einsatz.

Von Gertrud Adlassnig Artikel anhören Shape

Es gehört zur Tradition, dass das St.-Thomas-Gymnasium sein Schuljahr mit einer Musical-Produktion beendet. In diesem Jahr haben sich mehr als 100 Schüler, Lehrer und Ehemalige über Wochen ins Zeug gelegt, um die Geschichte des Zirkusgründers Barnum in einem aufwendigen Musiktheaterstück zu erzählen. Angelehnt an den Kinofilm „The Greatest Showman“ entstand ein zweistündiges Werk, in dem das Leben des Phineas Taylor Barnum nicht in klassischen Akten, sondern in 22 Szenen dargestellt wird. Ein enormer Aufwand, denn jede Szene, in der an der Bühnenrampe die jeweiligen Sänger, meist im Solo oder Duett, mithilfe eines berühmten Songs einen Ausschnitt aus der Vita Barnums lebendig werden ließen, war mit einer Bühnenumgestaltung verbunden.

Sogar eine Drehbühne wurde eingesetzt, um Barszenen, häusliche Idylle oder Zirkusatmosphäre zu zeigen, in denen stumme Darsteller die Songtexte in einen Zusammenhang mit dem Zirkuspionier Barnum stellten. Dabei begnügten sich die Thomasianer nicht mit einfachen Requisiten, sondern setzten zusätzlich Filmelemente ein, die den Background der Szenerie darstellten. Und weil man schon jede Menge Technik einsetzte, wurde gleich auch noch die Bühne gefilmt und auf eine große Leinwand übertragen, damit auch die Gäste auf den hinteren Plätzen eine perfekte Sicht hatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen