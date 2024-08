„Wir würden uns freuen, wenn im Herbst mit den Arbeiten begonnen werden kann“

Nur wenige Schulen haben den Luxus, über ein eigenes Schwimmbad zu verfügen – und das St.-Thomas-Gymnasium in Wettenhausen war viele Jahre eines davon. Bis zum Beginn der Coronapandemie fand dort regelmäßig Sportunterricht im hauseigenen außen liegenden Schwimmbecken statt, doch der Zahn der Zeit hat an diesem genagt. Der Zustand war nicht mehr tragbar, das Schwimmen wurde eingestellt. Für eine Sanierung werden 150.000 Euro benötigt, die die Schule selbst beisteuern muss. Durch Spenden, die durch den Förderkreis, den Elternbeirat und die Schule selbst bereits gesammelt wurden, rückt das Gymnasium dem Ziel näher.

„Das Bad ist marode und über die Zeit in die Jahrzehnte gekommen“, erklärt Thomas Baur, stellvertretender Vorsitzender des Elternbeirats. Das bestätigt auch der Schulleiter des Gymnasiums Andreas Eberle. Es handelt sich um ein altes Bad mit gefliestem Becken. Die Fliesen sind aufgeplatzt und auch Risse befinden sich im Pool. Es trat plötzlich ein großer Wasserverlust ein und auch die Filteranlage leistete nicht mehr ordnungsgemäß ihren Dienst. Als die Coronapandemie ihren Lauf nahm, musste aufgrund der Bestimmungen zunächst das Baden untersagt werden, doch auch später konnte der Schwimmunterricht nicht mehr aufgenommen werden. Zu groß waren die Mängel.

St.-Thomas-Gymnasium bangte um die Sanierung ihres Schwimmbeckens

In Zeiten, in denen immer mehr Schwimmbäder schließen müssen, musste das St-Thomas-Gymnasium zunächst um eine Sanierung bangen. Da das Bad zur Schule gehört und diese in privater Hand liegt, ist die Finanzierung der Renovierung keine kommunale Angelegenheit. Zuständig ist in diesem Fall das Schulwerk der Diözese Augsburg, welches Träger für 48 Schulen in ganz Schwaben ist. Der Stiftungsvorstand hat sich kurz vor Pfingsten schließlich für die Sanierung ausgesprochen. „Das Schwimmbad ist ein wichtiger Bestandteil des Schulprogramms“, sagt Peter Kosak, Direktor des Schulwerks, zu dem Beschluss. Auch für das Tagesheim, das an der Schule angegliedert ist, ist das Schwimmbecken von großem Wert.

Wie bedeutend das Bad für alle Beteiligten ist, betont auch Baur. Dass überhaupt Schwimmunterricht stattfindet, sei sehr wichtig für die Eltern. Denn immer weniger Kinder können überhaupt schwimmen, wie es etwa eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aus dem Jahr 2022 zeigt. Demnach hatte sich die Zahl der Nichtschwimmer im Grundschulalter – auch aufgrund der Coronapandemie und dem damit verbundenen nicht stattgefundenen Schwimmunterricht –verdoppelt, von zehn auf 20 Prozent. „Der Schwimmunterricht ist wichtiger denn je“, sagt der Schulleiter dazu. Aber auch einen emotionalen Wert hat das Becken in Wettenhausen. „Auf Ehemaligen-Treffen wird sich immer an das Schwimmbad zurückerinnert“, weiß Baur.

150.000 Euro Spenden müssen für das Schwimmbecken in Wettenhausen gesammelt werden

Damit nun die Sanierung begonnen werden kann, müssen 100.000 Euro durch die Schulfamilie aufgebracht werden, insgesamt muss ein Spendenziel in Höhe von 150.000 Euro erreicht werden. Das Konzept für die Renovierung steht bereits. „Wir haben ein Gesamtangebot bekommen und mussten abwägen, wie viel durch Fundraising erreicht werden kann und wie viel wir als Schulwerk leisten können“, erklärt Kosak. Das Gesamtprojekt kostet eine knappe halbe Million Euro. „Wir als Elternbeirat haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Spenden zu sammeln“, sagt Baur. So fließen etwa alle Einnahmen des Beirats, die beim Sommerfest im Juli erzielt wurden, auf das Spendenkonto. Aber auch die Schule zahle auf das Konto ein, laut dem Schulleiter seien bereits Aktionen für das kommende Schuljahr geplant.

Icon Vergrößern Die Schulfamilie des St.-Thomas-Gymnasiums Wettenhausen freut sich über die Spende von Evoqua Water Technologies aus Günzburg. Beim Sommerfest übergibt Jens Barthel die Spende an Schulleiter Andreas Eberle (rechts). Foto: Josef Wecker Icon Schließen Schließen Die Schulfamilie des St.-Thomas-Gymnasiums Wettenhausen freut sich über die Spende von Evoqua Water Technologies aus Günzburg. Beim Sommerfest übergibt Jens Barthel die Spende an Schulleiter Andreas Eberle (rechts). Foto: Josef Wecker

Dort liegen ebenfalls die Rücklagen des schulischen Förderkreises, der die ganze Abwicklung übernimmt. Laut Eberle kommen im Herbst noch einmal 10.000 bis 15.000 Euro dazu, sodass sie bald bei rund 85.000 Euro Spenden liegen. In die Gesamtsumme zählen ebenso Sachspenden mit ein, wie etwa die der Firma Evoqua Water Technologies aus Wasserburg. Diese sicherte zu, die Regel- und Messtechnik der Desinfektion im Wert von etwa 6500 Euro kostenfrei zu installieren. Auf dem Sommerfest der Schule wurde die Spende feierlich übergeben. Auch ein Poolbauer aus Burgau hat laut dem Elternbeirat seine Unterstützung zugesichert. Der Schulleiter zeigt sich jedenfalls positiv. „Wir würden uns freuen, wenn im Herbst mit den Arbeiten begonnen werden kann – zumindest mit den Erdarbeiten“, sagt Eberle.