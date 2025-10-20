Wie Gartenbesitzer Igeln durch Herbst und Winter helfen können

Wenn die Tage kürzer und kühler werden, bereiten sich viele Wildtiere auf den Winter vor – auch der Igel. Er frisst Fettreserven an und sucht sich ein sicheres Winterquartier. In aufgeräumten Gärten in Städten und Dörfern wird das jedoch immer schwieriger. Ein naturnaher Garten kann wertvollen Lebensraum bieten, und Gartenbesitzer können aktiv helfen. Das Landratsamt Günzburg gibt Tipps, wie man am besten reagiert, wenn man in diesen Tagen einen Igel im Garten entdeckt.

Nicht jeder gefundene Igel brauche Hilfe, betont Anna Koch, Fachkraft für Naturschutz an der unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Günzburg. Große, runde, aktive Igel sollten in Ruhe gelassen werden, da sie meist gut allein zurechtkämen. Hilfe benötigten vor allem kranke, verletzte oder sehr junge Tiere. Hilfsbedürftig sind laut Koch auch Igel, die tagsüber orientierungslos sind, torkeln, husten, röcheln, stark niesen, sichtbare Verletzungen haben, unterkühlt wirken, von Parasiten befallen sind oder sehr klein und schwach erscheinen (unter 300 Gramm im Oktober).

So kann man Igeln in Not helfen:

Sichern: Vorsichtig in einen Karton mit Luftlöchern setzen, mit Zeitung als Unterlage.

Wärmen: Mit handwarmer Wärmflasche und Handtuch warmhalten, da Unterkühlung lebensgefährlich ist.

Füttern: Nass- oder Trockenfutter für Katzen (ohne Gelee oder Soße) oder abgekühltes, ungewürztes Rührei geben, damit sich die Igel Energiereserven zulegen können. Keine Milch oder Obst, da diese Durchfall verursachen und im schlimmsten Fall zum Tod führen können. Geeignetes Futter sei im Garten möglichst katzensicher anzubieten.

Nur bei schwer verletzten, kranken oder verwaisten Igeln sollte eine Auffangstation kontaktiert werden, heißt es in der Pressemitteilung. Viele tagsüber aktive Igel seien Jungtiere, die noch Nahrung suchen. Ein naturnaher Garten biete den besten Schutz. Folgende Tipps gibt das Landratsamt:

Laub und Reisig liegen lassen als wärmendes Nestbaumaterial im Winter

Unterschlüpfe schaffen durch Totholzstapel, Laubhaufen, Hecken oder Igelhäuser

Kleine Durchgänge (ca. 10x10 Zentimeter) in Zäunen ermöglichen

Keine Pestizide oder Schneckenkorn verwenden

Mähroboter nur tagsüber und unter Aufsicht nutzen

Keine Laubsauger oder Laubbläser verwenden

Flache Wasserschalen ohne Milch anbieten

Natürliche Verstecke seien ideal, doch Igelhäuser aus Ziegeln, Obst- oder Weinkisten könnten Schutz bieten, besonders in „aufgeräumten“ Gärten, erklärt Koch. Wichtig sind aus Sicht der Expertin ein ruhiger Ort, das Auspolstern mit Laub oder Stroh und regelmäßige Kontrolle auf Schimmelbildung oder Schädlingsbefall. (AZ)