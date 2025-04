Ein Frühlingswochenende wie im Bilderbuch liegt hinter dem Landkreis Günzburg - strahlender Sonnenschein und zumindest am Freitag und Samstag warme Temperaturen haben ins Freie gelockt - und auch viele Radfahrerinnen und Radfahrer haben die neue Saison eingeläutet. Doch ganz unbeschwert ist das Radelvergnügen in der Region nicht. Darum geht es auch in unserer neuen Frage der Woche: Wie sicher fühlen Sie sich auf dem Fahrrad?

Erst vor wenigen Wochen hatte das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West die Unfallzahlen für das Vorjahr bekannt gegeben. Dabei hat sich gezeigt: Radfahrer, ganz besonders diejenigen, die mit dem Pedelec unterwegs sind, gehören nach wie vor zu den besonders gefährdeten Verkehrsteilnehmern. Die Polizei bietet aus diesem Grund seit einigen Jahren ein Training an, das auf Fahrerinnen und Fahrer von Pedelecs zugeschnitten ist. Ein solches findet etwa am Dienstag in Burgau statt.

Frage der Woche dreht sich um die Sicherheit von Radfahrern im Kreis Günzburg

Ob Radfahrer sicher durch die Region kommen, hängt aber noch von mehr Faktoren als der richtigen Handhabung ab. Deswegen wollen wir von unseren Leserinnen und Lesern wissen: Was muss sich tun in der Region, damit das Radfahren noch sicherer wird? Brauchen wir mehr oder besser ausgebaute Radwege, gerade innerorts? Wo sehen Sie Schwachstellen - und wo hapert es vielleicht auch im Umgang der verschiedenen Verkehrsteilnehmer miteinander? Dabei sollen nicht nur die Fahrradfahrer zu Wort kommen: Sicher haben nämlich auch Fußgänger oder Autofahrer etwas dazu zu sagen, wie das Radfahren im Landkreis Günzburg sicherer werden kann.

Wir freuen uns auf Ihre Antworten – wie immer können Sie uns eine E-Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder an redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de mit dem Stichwort „Frage der Woche“ schreiben. Einsendeschluss ist Freitag, 11. April, 12 Uhr. Bitte beachten Sie: Wir können nur Einsendungen mit Klarnamen und Wohnort berücksichtigen. Wir freuen uns auf den Austausch! (rjk)