Frage der Woche: Wie viel Wert legen Sie auf regionale Lebensmittel?

Seit kurzem hat der Ichenhauser Stadtteil Hochwang einen eigenen Dorfladen: Das kleine Geschäft befindet sich auf dem Fredlhof neben der Mehrgenerationen-Wohngemeinschaft. Kundinnen und Kunden können hier Produkte aus der Region kaufen – zum Beispiel Nudeln, Milch und Käse, Backwaren, Wurst oder Fleisch. All das stammt aus den umliegenden Städten und Gemeinden. Eier kommen von den hofeigenen Hühnern. Das Angebot in den Dorfläden im Landkreis besticht oft durch die Regionalität, kurze Lieferwege und eine nachhaltige Produktion. Doch wie viel Wert legen die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Günzburg auf regionale Lebensmittel? Das wollen wir von Ihnen in unserer aktuellen Frage der Woche wissen.

Dem Vorurteil, regionale Lebensmittel seien teurer als die Waren im Supermarkt, widerspricht die Betreiberin des Hochwanger Dorfladens. Sie will ihrer Kundschaft in dem kleinen Geschäft alles bieten, was sie zum Leben braucht. Der Ernährungsreport 2024 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zeigt, dass immer mehr Menschen in Deutschland Wert auf regionale Lebensmittel legen. Wie sieht das bei Ihnen aus? Erledigen Sie Ihre Einkäufe zum Teil in Dorf- und Hofläden oder ziehen Sie einen Wocheneinkauf im Supermarkt vor?

Wir sind gespannt auf Ihre Antworten – wie immer können Sie uns Ihre Meinung per Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder an redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de mit dem Stichwort „Frage der Woche“ schreiben, Einsendeschluss ist Freitag, 21. Februar, 12 Uhr. Bitte beachten Sie: Wir können nur Einsendungen mit Klarnamen und Wohnort berücksichtigen. Wir freuen uns auf den Austausch! (AZ)