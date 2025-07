Wieso Pater John die Pfarreiengemeinschaft Jettingen-Scheppach wieder verlassen muss

„Es waren sehr gute Jahre für mich hier“, sagt Sunoj John, wenn man ihn nach seinen vergangenen fünf Jahren als Kaplan in Jettingen-Scheppach fragt. Die vielen Pfarr- und Dorffeste, auf denen er auch Nicht-Kirchengänger besser kennengelernt habe; die Begegnungen mit Seniorinnen und Senioren im Isabella-Braun-Heim in Jettingen; oder die Reise nach Indien gemeinsam mit 39 Gemeindemitgliedern im Januar dieses Jahres. All diese Erlebnisse behalte er in guter Erinnerung, versichert der 52-Jährige am Telefon. Und dennoch muss er, den viele in der Pfarreiengemeinschaft einfach Pater John nennen, seine Stelle zum 31. August räumen und in eine andere Pfarrei wechseln. Gläubige aber versuchen, das mit einer Unterschriftenaktion zu verhindern.

Philipp Nazareth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jettingen-Scheppach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jettingen-Scheppach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis