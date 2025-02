Einbrecher stiehlt 23 Kilo Fleisch – Verbindung zu Hotel-Einbruch?

Der Einbrecher, der sich in Burgau Zugang zu einem Hotel verschafft hatte, könnte laut Polizeiangaben für zwei weitere Diebstähle verantwortlich sein. Der Täter war zunächst unbekannt gewesen, über Videoaufzeichnungen konnte dann aber ein 29-Jähriger als Tatverdächtiger ermittelt werden. Er brach in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in den geschlossenen Bereich eines Hotels ein und entwendete aus einer Geldkassette über 400 Euro Bargeld. Zudem stahl er eine hochwertige Küchenmaschine.

Einbruch in Burgauer Hotel: Verdächtiger soll weiteren Diebstahl begangen haben

Nun wurde bekannt, dass es im selben Zeitraum in der Kapuzinerstraße zwei weitere Delikte gab. Aus einem unversperrten Lagerraum und aus einem unversperrten Keller entwendete ein Dieb 23 Kilogramm gefrorenes Fleisch verschiedener Art und zwei größere Kartons mit Nudeln. Der Schaden beläuft sich hier auf circa 240 Euro. Wie die Polizei mitteilte, dürfte es sich um den gleichen Täter wie im Hotel handeln. Warum es der Dieb auf Fleisch und Nudeln abgesehen hatte, konnten die Beamten am Sonntag nicht sagen. (AZ)