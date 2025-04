Windkraftbetreiber: „Unsere Branche ist stark abhängig vom Zeitgeist“

Einen Vorbescheid einreichen, ohne vorher bei der Kommune vorstellig gewesen zu sein, das würde Joachim Finkel, Geschäftsführer von Vento ludens aus Jettingen-Scheppach, niemals wagen, sagt er. Ein aktuelles Beispiel im Süden des Landkreises zeige sehr gut, was das auslösen kann. Da genau das nämlich in Ziemetshausen und Aichen vor einigen Monaten passiert ist, hat die Windkraft-Branche in der Region ein Image-Problem. Warum ist das so? Und warum passiert das in anderen Energiesektoren nicht?

Sophia Huber

Windenergie

Ziemetshausen