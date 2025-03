Windkraft im Kreis Günzburg: Sankt Florian kann nicht alle beschützen

Beim Mahnfeuer in Sichtweite der Wallfahrtskirche Maria Vesperbild hat Landrat Hans Reichhart ein Versprechen abgegeben: Er will darum kämpfen, dass die Region um den Wallfahrtsort im Regionalplan Donau-Iller nicht zum Vorranggebiet für Windkraft wird. Das brachte ihm viel Zuspruch der Gegner des Projekts eines Investors ein, der sich um den Bau einer zweistelligen Zahl von Windrädern unweit des zweitgrößten Wallfahrtsorts in Süddeutschland bemüht. Fest steht aber auch: Wenn nicht hier, dann werden an anderer Stelle im Landkreis Gebiete für die Windkraft ausgewiesen werden müssen. Auch das hat der Landrat am Samstagabend deutlich gemacht.

Rebekka Jakob Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Windkraft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vesperbild Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis