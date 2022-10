Die neue Legoland-Achterbahn in Günzburg hat Flügel

Die derzeit im Bau befindliche Achterbahn im Legoland Günzburg wird ein Wing Coaster. Was die Fahrgäste in dem bis zu 54 Stundenkilometer schnellen Fahrgeschäft erwartet.

Die Bodenarbeiten sind inzwischen abgeschlossen, die ersten Fassaden errichtet und die himmelblauen Schienenteile verraten bereits einen Teil des Fahrtenverlaufs des neuen Legoland-Highlights: Als erstes Legoland weltweit präsentiert der deutsche Familien-Freizeitpark in Günzburg einen Wing Coaster – der erste seiner Art überhaupt in Lego-Thematisierung.

Die Bodenarbeiten für die neue Achterbahn in Günzburg sind inzwischen abgeschlossen. Nächstes Jahr soll der Wing Coaster eröffnet werden. Foto: Legoland Deutschland

Bei dieser Flügel-Achterbahn sitzen die Fahrgäste jeweils rechts und links der Schienen, während die Beine im Freien baumeln. Der Freizeitpark bezeichnet dies in seiner Pressemitteilung als beispielloses Gefühl von Freiheit. Dass es sich bei der Achterbahn um einen Wing Coaster handelt, hat unsere Redaktion bereits vor acht Monaten exklusiv berichtet. Diese Information wollte das Legoland damals weder bestätigen noch dementieren – bis jetzt.

Die neue Legoland-Achterbahn ist bis zu 17 Meter hoch

Die Strecke der neuen Achterbahn reicht einmal um das gesamte Areal und rahmt damit den neuen Themenbereich Lego Mythica ein. Legoland erklärt auf Nachfrage, dass die Achterbahn genau 457 Meter lang sein wird, eine Fahrt dauert etwa 77 Sekunden. Am höchsten Punkt befinden sich die Gäste in 17 Metern Höhe und erleben eine einzigartige Fahrt bei Spitzengeschwindigkeiten von 15 Metern pro Sekunde – das entspricht 54 Kilometern pro Stunde. Während der Fahrt wirken G-Kräfte von bis 2,2g. Beeindruckende Kurven und sogar eine kurzzeitige Kopfüber-Fahrt wird bei kleinen und großen Gästen laut Legoland für Kribbeln im Bauch sorgen. Ob es sich bei der Kopfüber-Fahrt um einen Looping oder eine Schraube handelt, wird von Legoland noch nicht verraten.

Auf dieser Luftaufnahme ist schon ein Teil des neuen Wing Coasters in Günzburg zu erkennen. Foto: Ulrich Wagner

Mehr als 15,5 Millionen Euro investiert die Muttergesellschaft Merlin Entertainments in den Freizeitpark in den neuen 12.000 Quadratmeter großen Themenbereich Lego Mythica, zu dem auch der Wing Coaster gehört. Dieser Bereich soll neben der Achterbahn verschiedene Spiel- und Baumöglichkeiten beinhalten und das Areal zu einem einzigartigen, spektakulären Erlebnis für die ganze Familie machen. Noch relativ wenig ist über das zweite neue Fahrgeschäft in unmittelbarer Nähe zur Achterbahn bekannt. „Es ist etwas für die ganze Familie. Es geht ein bisschen in die Höhe und etwas rasanter nach unten“, sagte Stone vor einigen Monaten gegenüber unserer Redaktion. Es sei ein witziges Fahrgeschäft, dass auch kleinere Kinder nutzen können und das es in anderen Legoland-Parks bereits gebe. Es könnte sich demnach um eine sehr gemäßigte Art eines Freefall-Towers handeln – den rosafarbenen „Unikitty’s Disco Drop“, der sich auf und ab bewegt, gibt es beispielsweise in Dänemark und in Florida. Vielleicht wird es aber auch eine ganz andere Attraktion, denn Verschwiegenheit und Überraschungen werden im Günzburger Legoland großgeschrieben.

Legoland in Günzburg sucht zwei Kinderreporter

Das Legoland in Günzburg sucht für die Begleitung der Bauphase im November zwei Kinderreporter, welche die Entstehung dieser neuen mythischen Welt vor Ort miterleben dürfen. Die Kinder sollen zwischen sechs und zwölf Jahre alt sein. Ab sofort können sich Interessierte mit einem 30-Sekunden-Video an mitmachen@legoland.de bewerben und vielleicht bald schon als eine der ersten auf der Baustelle des neuen Themenbereichs Lego Mythica stehen. Einsendeschluss ist der 6. November.

In Mythica werden von Kinderfantasie erschaffene Wesen wie der Baby Lava Dragon zum Leben erweckt. Diese werden ihren Platz im neuen Themenbereich einnehmen und für Erinnerungsbilder bereitstehen. Bis zur Eröffnung des 11. Themenbereichs im Günzburger Legoland im nächsten Jahr werden einige mythische Modelle gebaut, Gebäude und Gelände erhalten einen fantasievollen Anstrich und die neue Achterbahn wird vollendet. (mit AZ)