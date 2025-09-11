Termin für Winteröffnung im Legoland steht fest

Der Vorverkauf für die dritte Saison des Winter Wonder Legoland hat begonnen: Von 28. November bis 6. Januar hat der Freizeitpark seine Winteröffnung angekündigt. Parkdrache Olli feierte schon mal mitten im sonnigen Spätsommer vor und verteilte zusammen mit den Legoland-Elfen, dem Lego-Weihnachtsmann und dem Spielzeugsoldaten mitten im Spätsommer kleine Geschenke unter den überraschten Parkbesuchern. Vom 28. November bis zum 6. Januar erwartet Familien in dem Günzburger Freizeitpark wieder eine Winterwelt voller Lichter, Lego-Weihnachtsdekorationen und geschmückten Weihnachtsbäumen, darunter ein zehn Meter hoher Lego Duplo Baum aus 365.000 Teilen. Auch dieses Jahr soll wieder die Winter-Parade durch den festlich dekorierten Park ziehen. Ausgewählte Attraktionen im Freizeitpark werden geöffnet sein, außerdem sind winterliche Bauaktionen geplant. Auch die Wintershows und die Lasershow über dem Miniland stehen wieder auf dem Programm. Für Übernachtungsgäste stehen die Burghotels im Feriendorf des Ressorts zur Verfügung. Das Winter Wonder im Legoland Deutschland Resort ist ab 28. November an den Wochenenden sowie während der Weihnachtsferien geöffnet. (AZ)

