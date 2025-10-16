Wirtschaftliche Lage im Handwerk im Landkreis Günzburg bleibt unverändert

Das Handwerk in Westschwaben – den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm sowie dem Unterallgäu samt Memmingen – tritt auf der Stelle, so die Handwerkskammer für Schwaben (HWK) in einer Pressemitteilung. Die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage habe sich demnach in der aktuellen Konjunkturumfrage der HWK Schwaben für das dritte Quartal gegenüber dem Vorquartal nicht verändert. 84 Prozent der befragten Handwerksbetriebe bewerten ihre aktuelle Lage als gut oder befriedigend. 16 Prozent bezeichnen ihre Situation als schlecht. Die Unternehmen befänden sich unverändert in Wartestellung, nur eine Minderheit von elf Prozent glaubt, dass sich ihre Lage in den kommenden Monaten verbessern wird. Der Anteil der Betriebe, die pessimistische Erwartungen haben, liegt bei 16 Prozent. Die Trendwende zum Besseren dürfte nach Einschätzung der Unternehmen vor allem daran scheitern, dass zu wenig neue Aufträge eingehen und damit auch die Umsätze sinken, heißt es weiter

Hauptgeschäftsführer HWK Schwaben: Ernüchterung bei den Handwerksbetrieben

Ulrich Wagner, Hauptgeschäftsführer der HWK Schwaben, sagt in der Pressemitteilung: „Einmal mehr haben sich die Erwartungen, dass es endlich aufwärts geht, nicht bewahrheitet. Die Politik hat die angekündigte wirtschaftliche Trendwende noch nicht geschafft. Bei unseren Handwerksbetrieben herrscht eine gewisse Ernüchterung. Die versprochene, aber ausgebliebene Stromsteuersenkung für alle Unternehmen oder der angekündigte Bürokratieabbau, der jedoch viel zu zögerlich umgesetzt wird, sind nur zwei Punkte, die wir kritisieren.“

Die wirtschaftliche Lage im Bauhauptgewerbe hat sich laut der HWK etwas stabilisiert. Die Hoffnungen der Branche würden auf dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ ruhen. „Erste spürbare Effekte sind jedoch frühestens in 2026 zu erwarten“, so Wagner. Im Ausbaugewerbe werde die Lage etwas besser als im Bauhauptgewerbe eingeschätzt. Deutlich zufriedener als im Vorquartal zeigten sich das Kfz-Handwerk und die Handwerke für den gewerblichen Bedarf. Spitzenwerte bei der Zufriedenheit meldeten die Lebensmittelgewerke. Von dieser positiven Konsumentenstimmung konnten die verbrauchernahen Gewerke wie Friseure oder Optiker allerdings nicht profitieren, so die HWK.

Laut Handwerkskammer fehlt es an neuen Aufträgen in Westschwaben

Die Auftragspolster seien dünner geworden, die Betriebe zehren von ihrem Auftragsbestand. Es fehle an neuen Aufträgen, sei es von privaten Verbrauchern oder von gewerblichen Auftraggebern. Knapp jeder dritte Betrieb (32 Prozent) meldet eine rückläufige Zahl an Auftragseingängen, heißt es in der Pressemitteilung. Lediglich 14 Prozent verzeichnen eine positive Entwicklung. „Bei den Unternehmen und den Verbrauchern herrscht vielfach Unsicherheit. In diesem Klima wird nicht investiert und es wird nicht konsumiert. Die Politik muss auf diese Krisenstimmung mit Verlässlichkeit und Entschiedenheit reagieren. Hier ist noch deutlich Luft nach oben“, so der Hauptgeschäftsführer. (AZ)