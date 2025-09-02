Wissen, Austausch und Impulse: Das ist beim Vereinstag 2025 in Ichenhausen geboten

Engagement ist ein wesentlicher Motor für ein lebendiges Gemeinwesen. Damit es nachhaltig wirken kann, braucht es jedoch gute Rahmenbedingungen, teilt das Freiwilligenzentrum Stellwerk in einer Pressemitteilung mit. Der Vereinstag, der nun zum ersten Mal im Landkreis Günzburg veranstaltet wird, möchte hierzu einen Beitrag leisten – durch Fachwissen, Erfahrungsaustausch und verstärkte Vernetzung zwischen den Engagierten im Landkreis.

Der Vereinstag, der vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales gefördert wird, findet am Samstag, 11. Oktober 2025, von 9 bis 16 Uhr in Ichenhausen statt. Dazu lädt das Stellwerk gemeinsam mit dem Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement Bayern Vereinsverantwortliche und Engagierte aus dem Landkreis Günzburg ein. Ziel der Veranstaltung sei es, praxisnahes Wissen zu vermitteln, neue Ideen anzustoßen und konkrete Lösungen für Herausforderungen im Ehrenamt aufzuzeigen.

Stellwerk-Leiterin Inge Schmidt: „Freiwilliges Engagement ist unverzichtbar“

„Freiwilliges Engagement ist unverzichtbar für ein lebendiges Miteinander in unserer Gesellschaft. Mit dem Vereinstag wollen wir den Engagierten die Möglichkeit bieten, ihr Wissen mit aktuellen Themen zu erweitern, sich mit anderen Engagierten zu vernetzen und mit neuen Impulsen in ihre Vereinsarbeit zurückkehren“, erklärt Inge Schmidt, Leiterin des Stellwerks.

Teilnehmende erwarte ein vielfältiges Workshop-Angebot mit erfahrenen Referenten aus dem Vereinswesen. Die Themen reichen von der Gewinnung engagierter Führungskräfte über den Einsatz von Social Media in der Vereinsarbeit bis hin zu den Chancen, die Künstliche Intelligenz für Vereine bietet, so das Stellwerk. Auch die Frage, wie Engagement langfristig motivierend und nachhaltig gestaltet werden kann, werde praxisnah behandelt. Außerdem bleibe Zeit für den Austausch und die Vernetzung mit anderen Ehrenamtlichen aus der Region.

Begrenzte Plätze: Eine Anmeldung für den Vereinstag in Ichenhausen ist erforderlich

Der Vereinstag findet im Heinrich-Sinz-Haus in Ichenhausen statt. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Informationen zu den Workshop-Inhalten, den Referenten sowie das Anmeldeformular sind im Internet unter www.fz-stellwerk.de/vereinstag-2025 zu finden. Weitere Informationen zum Vereinstag gibt es auch telefonisch unter der Telefonnummer 08221/9301010. Die Anmeldung ist bis 6. Oktober möglich, die Teilnahme ist kostenfrei. (AZ)