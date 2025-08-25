Typisierungsaktion: Gemeinsam gegen Blutkrebs beim Donautal-Radelspaß

„Das Schwäbische Donautal gegen Blutkrebs“ heißt es am 13. und 14. September beim Donautal-Radelspaß rund um Wittislingen. Im Rahmen der Warm-Up Party am Samstag, 13. September, von 17 bis 21 Uhr und am Radelspaß-Sonntag von 10 bis 18 Uhr besteht auf der Zentralveranstaltung in Wittislingen die Möglichkeit zur Aufnahme bei der DKMS mit einem Wangenabstrich – also absolut schmerzfrei. Alle, die mitradeln, sind zur Typisierung eingeladen. Die Aufnahme ist darüber hinaus online unter www.dkms.de/registrieren möglich. Interessierte zwischen 17 bis 55 Jahren haben die Möglichkeit, sich typisieren zu lassen. Je mehr Vereine, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Besucherinnen und Besucher auf die Aktion aufmerksam machen, desto wahrscheinlicher ist es, dass eine Person die dringend notwendige Behandlung erhält.

Für eine Typisierung fällt bei der DKMS ein Unkostenbetrag von 50 Euro an. Hier ist die DKMS Group GmbH auf Spenden angewiesen und nimmt schon jetzt über ihre Webseite Spenden entgegen. Am Radelspaß-Wochenende kann jede und jeder in Wittislingen zum Stammzellen- und Geldspender werden. Am Infostand der DMKS einfach einen Wangenabstrich abgeben und zugleich die Spendenbox füllen.

Der Radelspaß steht auch heuer wieder unter dem Motto: Radeln für den guten Zweck! Neben der DKMS werden auch Spenden zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, gesammelt. Wer nicht die Möglichkeit hat, nach Wittislingen zu kommen, kann sich ein Wangenabstrichset unter www.dkms.de/registrieren zusenden lassen. (AZ)