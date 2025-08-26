Icon Menü
Wohnmobil touchiert Lkw: Unfall auf der B16 verursacht 5000 Euro Schaden

Günzburg

Wohnmobil streift Lkw auf der B16

Beim Wechsel auf den rechten Fahrstreifen touchierte ein Wohnmobil einen Lkw, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.
    Auf der B16 bei Günzburg ist es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Wohnmobil gekommen.
    Auf der B16 bei Günzburg ist es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Wohnmobil gekommen. Foto: Patrick Pleul, dpa (Symbolbild)

    An der B16 bei Günzburg ist es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeibericht wechselte ein 62-jähriger Wohnmobilfahrer gegen 16.10 Uhr auf der zweispurigen Straße trotz durchgezogener Linie von der linken auf den rechten Fahrstreifen. Dabei streifte er einen dort fahrenden Lkw. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (AZ)

