Wohnmobil streift Lkw auf der B16

An der B16 bei Günzburg ist es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeibericht wechselte ein 62-jähriger Wohnmobilfahrer gegen 16.10 Uhr auf der zweispurigen Straße trotz durchgezogener Linie von der linken auf den rechten Fahrstreifen. Dabei streifte er einen dort fahrenden Lkw. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (AZ)

