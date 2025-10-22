Icon Menü
Krumbach

Wollte rückwärts rangieren: 20-jähriger Autofahrer verursacht in Krumbach Unfall

Zu einem Unfall kam es in Krumbach nach einem missglückten Fahrstreifenwechsel. Der junge Autofahrer hatte sich wohl falsch eingeordnet.
    Rund 8000 Euro Sachschaden entstanden bei dem Unfall in Krumbach am Dienstagabend.
    Rund 8000 Euro Sachschaden entstanden bei dem Unfall in Krumbach am Dienstagabend. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

    Ein junger Autofahrer hat am Dienstagabend einen Unfall verursacht, nachdem er zwischen zwei Spuren rangiert hatte. Laut Polizei ereignete sich der Zusammenstoß gegen 17.40 Uhr auf der Lichtensteinstraße/Kreuzung Bahnhofstraße. Gesamtschaden: circa 8000 Euro, wie die Beamten mitteilen. Zur Unfallzeit befuhr der 20-Jährige mit seinem Pkw die Lichtensteinstraße in Richtung Bahnhof. Er ordnete sich zunächst auf der Rechtsabbiegespur ein. Dann entschloss er sich zum Fahrstreifenwechsel nach links und wollte rückwärts rangieren, heißt es. Hierbei übersah er den hinter ihm bereits stehenden Pkw eines 48-jährigen Mannes und stieß gegen diesen. Verletzt wurde niemand. (AZ)

